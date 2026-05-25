「市営住宅は低所得者向け」と思っていましたが、駐車場を見ると高そうな車も多いです。資産状況は関係ないのでしょうか？

市営住宅の入居条件は「収入」と「住宅に困っていること」が中心

市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者を支えるための住宅です。

入居条件は自治体によって細かく異なりますが、多くの場合、世帯の収入が一定以下であること、現在住宅に困っていること、持ち家がないことなどが求められます。ここで注意したいのは、市営住宅の審査で重視されるのは、主に「所得」と「住宅に困っているかどうか」だという点です。

所得とは、給与などの収入から必要な控除を差し引いた金額を指しますが、多くの自治体では、給与収入や総所得から扶養控除などを差し引いて、「収入月額」を算定し、その金額をもとに入居資格を判断します。そのため、見た目の生活ぶりだけでは、入居資格があるかどうかは分かりません。



高そうな車があっても、すぐに入居違反とはかぎらない

市営住宅の駐車場に高級車があると、不公平に感じる人もいるでしょう。ただし、車を持っているだけで市営住宅に住めないとはかぎりません。地方では通勤や通院、買い物などに車が欠かせない地域も多く、車の所有を全面的に禁止すると生活が成り立たない人も出てきます。

また、車が高そうに見えても、それだけで家計に余裕があるとは言い切れません。中古で安く購入した車かもしれませんし、親族名義の車を一時的に使っている場合もあります。さらに、ローンを組んで購入している場合は、毎月の返済が負担になっていることもあるため、見た目だけで生活状況を判断するのは難しいでしょう。

もちろん、自治体によっては駐車場の利用条件があります。駐車場を利用するには、入居者本人や同居家族が使用者であること、家賃を滞納していないことなどを求める自治体もあります。ただし、車種や価格だけで一律に判断する仕組みではないことが一般的です。



入居後に収入が増えると家賃や退去の扱いが変わる

市営住宅は、入居したらずっと同じ条件で住み続けられるわけではありません。入居者は毎年収入を申告し、自治体はその金額をもとに家賃を見直します。そのため、収入が増えた場合は、家賃が高くなることもあるでしょう。

また、一定期間住み続けたあとに収入基準を超えると、「収入超過者」として扱われる場合があります。公営住宅のルールでは、入居から3年以上が経過し、基準を超える収入がある人は、収入超過者として明け渡しに努めなければなりません。

さらに、入居から5年以上経過し、直近2年間にわたって高い収入が続く人は、「高額所得者」として明け渡し請求の対象になることがあるため注意が必要です。

つまり、市営住宅で確認されるのは、車の見た目よりも世帯の収入です。高そうな車を持っていること自体よりも、世帯の収入が基準内で、毎年の収入申告も正しく行っていれば、車を理由に問題視されることは基本的にありません。

一方、収入が基準を超えているのに申告していない場合は、家賃の見直しや退去の問題につながる可能性があります。



車だけで判断せず、市営住宅のルールを正しく理解しよう

市営住宅は低所得者向けの制度ですが、資産や車の見た目だけで入居の可否が決まるわけではありません。基本的には、世帯の所得や住宅に困っている事情、持ち家の有無などをもとに判断されます。

駐車場に高そうな車があると疑問を持つかもしれませんが、外から見える情報だけでは、その人の収入や車の購入事情までは分かりません。車の有無だけで判断せず、市営住宅の入居条件や収入申告の仕組みを正しく理解しましょう。



出典

国土交通省 公営住宅制度の概要について

桜川市 市営住宅 入居申込のご案内 入居後の注意

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー