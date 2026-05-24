「逆転できると思っていた」投入１分弾＆決勝点！ ガンバ南野遥海が明かした“強気”の途中出場
ガンバ大阪は５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で清水エスパルスとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦。途中出場の南野遥海の２ゴールで、２−１と逆転勝利を収めた。
試合後のフラッシュインタビューで、勝利の立役者となった南野は「とても嬉しいです」と喜びを語った。
まず、投入からわずか１分で決めた同点ゴールについては、「入ってすぐで、自分の得意なプレーから入ろうというのは常に意識していた」と振り返る。
続けて、「そのなかで、自分たちのチャンスを感じることができた。今シーズン、何回もああいう形のチャンスが出てきていたので、今日もその形で得点することができて良かったなと思います」とコメントした。
失点直後の難しい状況での投入となったが、「ひとつ流れを変えるプレーだったり、得点で逆転できると思っていたので、それが形となって良かったです」と、強い気持ちで試合に入っていたことを明かした。
G大阪は５月17日に、サウジアラビアでACL２の決勝を戦い、アジアで頂点に立った。帰国後、最初の試合で勝利。チームの強さを証明するうえで大きな意味を持つゲームとなった。
22歳のストライカーは、これまで「いいゲームした後とか、勝った後にそれを継続できなかった」と語る。それだけに、「それを結果という形で証明できたのが良かったかなと思います」と、今回の一勝の価値を強調した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
試合後のフラッシュインタビューで、勝利の立役者となった南野は「とても嬉しいです」と喜びを語った。
まず、投入からわずか１分で決めた同点ゴールについては、「入ってすぐで、自分の得意なプレーから入ろうというのは常に意識していた」と振り返る。
続けて、「そのなかで、自分たちのチャンスを感じることができた。今シーズン、何回もああいう形のチャンスが出てきていたので、今日もその形で得点することができて良かったなと思います」とコメントした。
G大阪は５月17日に、サウジアラビアでACL２の決勝を戦い、アジアで頂点に立った。帰国後、最初の試合で勝利。チームの強さを証明するうえで大きな意味を持つゲームとなった。
22歳のストライカーは、これまで「いいゲームした後とか、勝った後にそれを継続できなかった」と語る。それだけに、「それを結果という形で証明できたのが良かったかなと思います」と、今回の一勝の価値を強調した。
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