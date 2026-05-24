G大阪に悲劇。食野亮太郎が前半途中で交代。右足ハムストリングあたりを痛めたか
ガンバ大阪は５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節（最終節）で清水エスパルスとMUFGスタジアム（国立競技場）で対戦している。
立ち上がりから拮抗した展開が続くなか、G大阪にアクシデントが発生。28分、食野亮太郎がボールを蹴った直後、右足ハムストリングのあたりを気にして座り込んでしまう。
その後、メディカルスタッフのチェックの末、歩いてピッチを後にした。なお、31分に食野に代わってウェルトンが投入された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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立ち上がりから拮抗した展開が続くなか、G大阪にアクシデントが発生。28分、食野亮太郎がボールを蹴った直後、右足ハムストリングのあたりを気にして座り込んでしまう。
その後、メディカルスタッフのチェックの末、歩いてピッチを後にした。なお、31分に食野に代わってウェルトンが投入された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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