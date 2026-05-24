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「実は月に半分くらい…」スギちゃんの妻が長年悩む片頭痛の意外な原因を関節ケアの第一人者が解明

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【片頭痛の原因】首の癒着と神経痛が関係していた!?痛がらせない優しいケアで変化を実感【スギちゃん】」と題した動画を公開した。動画では、お笑い芸人のスギちゃんが、長年片頭痛に悩む奥様のために、関節ケアの第一人者である角田紀臣先生から「マイルドだぜぇ」なケア方法を学ぶ様子が収められている。



動画の序盤でスギちゃんは、自身の身体が劇的に改善したことに感動し、「こんなに良くしてもらえるならわがままを言ってもいいですか？」と、小学校時代から頭痛に悩み、月に半分は寝込んでいるという奥様のケアを依頼する。



角田先生は奥様の顎関節や首の周辺を丁寧にチェックし、歯の噛み合わせや就寝時の食いしばりによる筋膜の癒着が、神経を圧迫している根本原因だと指摘する。解決策として、強い力でほぐすのではなく、「いかに優しくするか」が重要だと語り、痛みを伴わないリリースの方法を直接指導した。



意気込んでスギちゃんが実践するも、力の入りすぎた手つきに奥様から「(顔の)皮が伸びてて」とツッコミが入る場面も。夫婦の漫才のようなやりとりに、現場は温かい笑いに包まれた。



施術後、奥様は「スッキリしました」と笑顔を見せ、スギちゃんも安心した表情を浮かべるなど、愛妻家な一面が垣間見えた。



専門的な身体の知識と、夫婦の仲睦まじいやりとりが詰まった本動画。身体の不調に悩む人にとって、家庭ですぐに実践できるヒントが満載の内容となっている。