この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【片頭痛の原因】首の癒着と神経痛が関係していた!?痛がらせない優しいケアで変化を実感【スギちゃん】」と題した動画を公開した。動画では、お笑い芸人のスギちゃんが、長年片頭痛に悩む奥様のために、関節ケアの第一人者である角田紀臣先生から「マイルドだぜぇ」なケア方法を学ぶ様子が収められている。

動画の序盤でスギちゃんは、自身の身体が劇的に改善したことに感動し、「こんなに良くしてもらえるならわがままを言ってもいいですか？」と、小学校時代から頭痛に悩み、月に半分は寝込んでいるという奥様のケアを依頼する。

角田先生は奥様の顎関節や首の周辺を丁寧にチェックし、歯の噛み合わせや就寝時の食いしばりによる筋膜の癒着が、神経を圧迫している根本原因だと指摘する。解決策として、強い力でほぐすのではなく、「いかに優しくするか」が重要だと語り、痛みを伴わないリリースの方法を直接指導した。

意気込んでスギちゃんが実践するも、力の入りすぎた手つきに奥様から「(顔の)皮が伸びてて」とツッコミが入る場面も。夫婦の漫才のようなやりとりに、現場は温かい笑いに包まれた。

施術後、奥様は「スッキリしました」と笑顔を見せ、スギちゃんも安心した表情を浮かべるなど、愛妻家な一面が垣間見えた。

専門的な身体の知識と、夫婦の仲睦まじいやりとりが詰まった本動画。身体の不調に悩む人にとって、家庭ですぐに実践できるヒントが満載の内容となっている。

YouTubeの動画内容

05:10

スギちゃんが「わがままを言ってもいいですか？」と妻のケアを依頼
06:04

「ワイルド配偶者カモン！」スギちゃんの妻が特別ゲストとして登場
07:39

片頭痛の原因は顎関節？角田紀臣が症状の根本原因を検証
14:15

痛みを伴わない「マイルドだぜぇ」なリリース方法を伝授
18:23

スギちゃんが妻へのケアを実践するも「ちょっとやめてくださいよ」

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つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)

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日本の健康とアスリート支援に尽力する角田 紀臣先生の監修のもと、私たちは関節整体の専門技術を活かし、ケガのリハビリから日々のケアまで多方面でサポートしています。また、アスリートのセカンドキャリア支援にも力を入れています。 全国の提携整体院もご紹介可能ですので、お近くの施術院を以下のリンクからお探しください。
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