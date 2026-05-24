心臓手術中に約25分間「死んでいた」 カンヌで「ドライヴ」監督が衝撃の告白 涙をにじませて語る
ニコラス・ウィンディング・レフン監督(55)が、心臓手術中に一時心停止していたことを明かした。「ドライヴ」などで知られるレフンは先日、カンヌ国際映画祭で行われた最新作「Her Private Hell」でのプレミア上映会で、2023年に受けた手術中に約25分間「死んでいた」と語った。
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バラエティによると、レフンは観客にこう話していたという。「電気で蘇生されるという経験は人生を変えるものだ。今、再び息をしていて、人生残り25年。それを最大限に活用するつもりだ」
また、女優の忽那汐里、俳優の西島秀俊らも出演していることで話題となっている新作の記者会見で涙をにじませながら詳細を説明。担当医が「トム・クルーズのように」全力で自分の心臓を治療してくれたとして、「フランケンシュタインのように電気で再生された。私はバイオニックマンだ」「セカンドチャンスをもらえる人など何人いるだろう。私はそのチャンスを生かすつもりだ」と続けた。
（BANG Media International／よろず～ニュース）