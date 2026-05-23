1児の母・内山理名「甜菜糖で作ったから少し色が濃いめ」手作り苺ジャム披露「初めて見る色」「並んだ瓶がおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/23】女優の内山理名が5月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの苺ジャムを公開した。
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「甜菜糖で作ったから少し色が濃いめ」手作り苺ジャム
内山は「バタフライピー飲みながら苺ジャム作り 甘い香りが堪らない」「たまたま余裕のない日でしたが◆ 苺ジャム作りでアク取りしながら心を落ち着かせる」（※◆は正式には赤ちゃんの絵文字）とつづり、たくさんの真っ赤な苺と鮮やかな紫色のバタフライピー（チョウマメ）のドリンクの写真を公開。続けて3つの瓶に詰めた濃い赤のツヤツヤとした苺ジャムを披露し「甜菜糖で作ったから少し色が濃いめ。好きな粒の大きさ楽しめるのはホームメイドならでは」「めちゃくちゃ美味しい」と記している。
これらの投稿に、ファンからは「初めて見る色」「忙しい中手作り尊敬する」「丁寧な暮らし憧れる」「並んだ瓶がおしゃれ」「美味しそう」「写真の癒しパワーがすごい」「クオリティ高い」などの声が上がっている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「甜菜糖で作ったから少し色が濃いめ」手作り苺ジャム
◆内山理名、手作り苺ジャム公開
内山は「バタフライピー飲みながら苺ジャム作り 甘い香りが堪らない」「たまたま余裕のない日でしたが◆ 苺ジャム作りでアク取りしながら心を落ち着かせる」（※◆は正式には赤ちゃんの絵文字）とつづり、たくさんの真っ赤な苺と鮮やかな紫色のバタフライピー（チョウマメ）のドリンクの写真を公開。続けて3つの瓶に詰めた濃い赤のツヤツヤとした苺ジャムを披露し「甜菜糖で作ったから少し色が濃いめ。好きな粒の大きさ楽しめるのはホームメイドならでは」「めちゃくちゃ美味しい」と記している。
◆内山理名の投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「初めて見る色」「忙しい中手作り尊敬する」「丁寧な暮らし憧れる」「並んだ瓶がおしゃれ」「美味しそう」「写真の癒しパワーがすごい」「クオリティ高い」などの声が上がっている。
内山は俳優の吉田栄作と2018年6月に交際が報じられ、2021年11月に結婚を発表。2025年9月10日、自身のInstagramで第1子が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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