【SEVENTEEN・MINGYU（ミンギュ）インタビュー】東京の飲食店で“おまかせ”に舌鼓 ファンと近い距離での再会に喜びも
【モデルプレス＝2026/05/22】「イサックトーストソース ＆ ジャム発売記念イベント with SEVENTEEN MINGYU」（@5月21日開催）に出席した13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）にモデルプレスが直撃。イベントの感想や東京での思い出について聞いた。【インタビュー】
【写真】550人のファンの前に現れたKPOPトップアイドル
韓国のトースト専門店「isaac toast（イサックトースト）」のブランドモデルを務めるMINGYU。日本でのトーストソース＆ジャムの発売を記念して開催されたイベントでは、約1時間半たっぷりとファンとの交流を楽しんだ。さらに、イベント後にはMINGYUが会場を出たファンに2階からお手振り。思わぬサプライズに歓声が沸き起こっていた。
― オフラインイベントでファンの皆さんとお会いしていかがでしたか？
MINGYU：こうやってファンの皆さんに会えてすごく嬉しかったです。映画館で、近い距離で皆さんのお顔を見ながらお会いできて、またイサックトーストの話もできて嬉しかったです。
― 先日行われた東京でのファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ’YAKUSOKU’』。そのイベント前後で訪れた印象的な場所や美味しかった食べ物はありますか？
MINGYU：東京で有名なお寿司屋さんに連れて行っていただいて『おまかせコース』を食べたんですけど本当に美味しくて幸せでした。
インタビューのラストには「美味しい食べ物を食べた時の幸せを表情とポーズで再現してください！」というリクエストも可愛らしく答えてくださったMINGYUさん。その模様を映した動画は、モデルプレス公式SNSに掲載している。（modelpress編集部）
1997年4月6日生まれ。13人組グループ・SEVENTEENのメンバーでHIPHOP TEAMに所属している。5月23日・24日には『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ’YAKUSOKU’』京セラドーム公演が控えている。
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◆MINGYU「イサックトースト」イベントでファンと交流
韓国のトースト専門店「isaac toast（イサックトースト）」のブランドモデルを務めるMINGYU。日本でのトーストソース＆ジャムの発売を記念して開催されたイベントでは、約1時間半たっぷりとファンとの交流を楽しんだ。さらに、イベント後にはMINGYUが会場を出たファンに2階からお手振り。思わぬサプライズに歓声が沸き起こっていた。
◆MINGYU、印象的な日本の飲食店は？
― オフラインイベントでファンの皆さんとお会いしていかがでしたか？
MINGYU：こうやってファンの皆さんに会えてすごく嬉しかったです。映画館で、近い距離で皆さんのお顔を見ながらお会いできて、またイサックトーストの話もできて嬉しかったです。
― 先日行われた東京でのファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ’YAKUSOKU’』。そのイベント前後で訪れた印象的な場所や美味しかった食べ物はありますか？
MINGYU：東京で有名なお寿司屋さんに連れて行っていただいて『おまかせコース』を食べたんですけど本当に美味しくて幸せでした。
インタビューのラストには「美味しい食べ物を食べた時の幸せを表情とポーズで再現してください！」というリクエストも可愛らしく答えてくださったMINGYUさん。その模様を映した動画は、モデルプレス公式SNSに掲載している。（modelpress編集部）
◆MINGYU（ミンギュ）プロフィール
1997年4月6日生まれ。13人組グループ・SEVENTEENのメンバーでHIPHOP TEAMに所属している。5月23日・24日には『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ’YAKUSOKU’』京セラドーム公演が控えている。
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