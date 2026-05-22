Î¦¾å½÷»Ò400m¤ÇÀÄÌÚ3Ï¢ÇÆ¡¡´ØÅì³ØÀ¸Î¦¾åÂè2Æü
¡¡Î¦¾å¤Î´ØÅì³ØÀ¸ÂÐ¹»Áª¼ê¸¢Âè2Æü¤Ï22Æü¡¢¥«¥ó¥»¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤Á¤®¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò400¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤ÏÀÄÌÚ¥¢¥ê¥¨¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤¬54ÉÃ27¤Ç¡¢Æ±100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¤Ï¹â¶¶°¡¼î¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¤¬13ÉÃ42¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë3Ï¢ÇÆ¤·¤¿¡£
¡¡100¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃË»Ò·è¾¡¡Ê¸þ¤«¤¤É÷4.0¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¿åÌîÎ°Ç·²ð¡ÊÁáÂç¡Ë¤¬10ÉÃ50¤Ç¾¡¤Á¡¢½÷»Ò·è¾¡¡Ê¸þ¤«¤¤É÷3.2¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¿ùËÜ¿´·ë¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬11ÉÃ84¤Ç2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡1500¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤ÏÃË½÷¤È¤â½çÂçÀª¤¬Í¥¾¡¡£ÃË»Ò¤Ï¸åÅÄÃÛ¤¬3Ê¬48ÉÃ80¤ÇÀ©¤·¡¢½÷»Ò¤ÏÅÄÅç°¦Íý¤¬4Ê¬17ÉÃ42¤Ç2Ï¢ÇÆ¤·¤¿¡£