2026年5月22日（金） MLB カージナルス vs パイレーツ 試合結果
開催：2026.5.22
会場：ブッシュ・スタジアム
結果：[カージナルス] 2 - 6 [パイレーツ]
MLBの試合が22日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとパイレーツが対戦した。
カージナルスの先発投手はダスティン・メイ、対するパイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフトで試合は開始した。
1回表、2番 ブランドン・ロー 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 STL 0-1 PIT
3回裏、2番 イバン・へレラ 初球を打って左中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 1-1 PIT
4回表、7番 ジェーク・マングム 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ得点 STL 1-2 PIT
6回表、6番 マルセル・オズナ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 STL 1-4 PIT
7回表、9番 ヘンリー・デービス 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 STL 1-5 PIT、3番 ブライアン・レイノルズ 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ得点 STL 1-6 PIT
8回裏、4番 ジョーダン・ウォーカー 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 2-6 PIT
試合は2対6でパイレーツの勝利となった。
この試合の勝ち投手はパイレーツのブラクストン・アシュクラフトで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はカージナルスのダスティン・メイで、ここまで3勝5敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-22 04:56:09 更新