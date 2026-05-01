開催：2026.5.22

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 2 - 6 [パイレーツ]

MLBの試合が22日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとパイレーツが対戦した。

カージナルスの先発投手はダスティン・メイ、対するパイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフトで試合は開始した。

1回表、2番 ブランドン・ロー 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 STL 0-1 PIT

3回裏、2番 イバン・へレラ 初球を打って左中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 STL 1-1 PIT

4回表、7番 ジェーク・マングム 2球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ得点 STL 1-2 PIT

6回表、6番 マルセル・オズナ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 STL 1-4 PIT

7回表、9番 ヘンリー・デービス 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 STL 1-5 PIT、3番 ブライアン・レイノルズ 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ得点 STL 1-6 PIT

8回裏、4番 ジョーダン・ウォーカー 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 2-6 PIT

試合は2対6でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのブラクストン・アシュクラフトで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はカージナルスのダスティン・メイで、ここまで3勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-22 04:56:09 更新