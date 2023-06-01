アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ】 7月9日 発売予定 価格：8,360円～

ユービーアイソフトが7月9日に発売予定のアクションアドベンチャー「アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ」（以下、RE:シンクロ）の事前体験会がシンガポールのスタジオ「Ubisoft Singapore」内で開催された。

「RE:シンクロ」は、2013年に発売された「アサシン クリード IV ブラック フラッグ」のリメイク作品。キャラクターやストーリーなどはそのままに、グラフィックスやアクション、海戦などを最新作として磨き上げたタイトルとなる。

今回の体験では、本作の戦闘や海戦など、コンテンツの主要部分に触れることができたでの、その様子をお伝えする。

テイクダウンが爽快！ ブラッシュアップされた戦闘システム

【【先行体験】「 アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ」の戦闘と海戦、サメ狩りを動画で紹介】

「RE:シンクロ」は、海賊黄金時代である1715年のカリブ海を舞台としたアクションアドベンチャーゲーム。主人公はエドワード・ケンウェイで、海賊であってアサシンではないという出自を持つ。

近年「アサクリ」シリーズと比較して最も特徴的なのは、RPGではない（キャラクターレベルや武器のDPSの概念がない）という点だろう。この「RPGではない」点は原作にあたる「アサシン クリード IV ブラック フラッグ」でも同様であり、今回の試遊にあたっては、改めて「アクションアドベンチャー」としての側面を強く打ち出していることがアナウンスされた。

現行機に合わせ、ブラッシュアップされた「RE:シンクロ」

「RPGではない」とはどういうことかをもう少し説明しておくと、近年の「アサクリ」ではレベルがあり、各装備には装備可能レベル、また攻撃力とそれに伴うDPS（Damage per Second、1秒あたりのダメージ数）があった。しかし「RE:シンクロ」では武器の攻撃力、敵の体力ゲージなどはあるものの、レベルやDPSといったものはない。

武器に攻撃力があるということは厳密にはDPSがあるのだが、本作ではDPSが表示されないし、プレイしていてもそこまで気にならない。というのも、本作が重きを置いているのが「敵のテイクダウンをどう取るか」だからだ。

ケンウェイは剣や銃、またロープダートといった装備を駆使して、豊富なアクションで敵と戦っていく。通常攻撃で体力を削り切るのもひとつだが、アクションではジャストパリィ、足払い、射撃なども駆使することで、敵の残り体力に関わらずガンガンとテイクダウンを取っていける。武器の攻撃力は、あくまで基本的な戦闘に影響してくる、というイメージだ。

キャラクターレベルや武器のDPSがないことで、戦闘周りは昨今の「アサクリ」とは感覚が異なる

今作のメニュー画面。「シャドウズ」と比較するとだいぶシンプルだが、その分爽快感のある戦闘に仕上がっている

上に挙げたジャストパリィ、足払い、射撃は、なかでも頼りになるアクションだ。

ジャストパリィはタイミングよく攻撃を防ぐと発生するもので、次の一撃でテイクダウンを取れる。また足払いも、決まれば敵がドカッと地面に転がってテイクダウンが可能となる。これらのテイクダウンは敵の残り体力に関係なく必殺となるので、うまく立ち回ればバッタバッタと敵をなぎ倒していく感覚が味わえる。

次の一撃がテイクダウンになる足払い

ジャストパリィは戦闘のなかでも最大の見せ場。決まると連続テイクダウンが可能となる

また本作は銃がとても強い。射撃後は弾を込める必要があるが、一発か数発ですぐに敵を倒せる。ケンウェイはゲームが進むと最大4丁まで銃を身につけ、連続でバン、バン、バン、バンと敵を撃つ。狙いなしで発動できるため、剣の攻撃と織り交ぜてもいいし、距離の離れた敵に撃ち込んでもいいし、様々な可能性が考えられる。

搦め手を混ぜながら、剣と銃で乱戦をガンガン制していく。そういった戦闘が「RE:シンクロ」の体験の強みと言える。

銃。強いが、銃弾は消耗品のため、いくらでも撃てるというわけではない

ステルスは「シャドウズ」の体験を受け継ぐ

また戦闘と切って離せないのがステルス要素だ。ステルス要素は、前作「アサシン クリード シャドウズ」と手触りが似ている。察知スキル「イーグルビジョン」を起動すると、敵が壁の向こうにいる場合も含めて赤いシルエットで浮かび上がり、位置や動きを把握できる。

本作ではステルスで進めることで有利になったり、敵を尾行して情報を集める（盗む）ような場面も登場する。が、ステルスはあくまで選択肢の幅を広げる役割であり、たとえ途中で見つかったとしても、即時ゲームオーバーになるわけではない。むしろ上記のようなケンウェイの立ち回りの強さを活かして、見つかっても悪びれずに大暴れすればOK、といった塩梅に仕上がっている。

イーグルビジョンで敵の位置を把握→隙を見て暗殺がセオリー

一方で、サイドアクティビティのひとつには、指定された方法でターゲットを暗殺する、というものがある。上空から暗殺、爆発に巻き込んで暗殺と指定はいろいろあるようだが、うっかり見つかり、その勢いで倒してもミッション失敗となる場合があるので、ここは精密に暗殺計画を立てないとならない。ある意味勢いで進められる全体の内容に対し、地形や状況を把握しつつ行動を進めることが求められるという点で、スパイスのようなサイドアクティビティとなっている。

暗殺ミッションで暗殺方法が指定される場合も

海戦は忙しくも豪快で楽しい。船の自動操縦機能もあり

「RE:シンクロ」の重要な要素のひとつが海戦だ。ケンウェイは海賊船「ジャックドー号」を所有し、自ら操作して海上を移動していく。移動する際、船員が「船乗りの歌」を歌ってくれて、海賊らしい雰囲気が味わえる。歌の種類はゲーム内で入手することで増やすことが可能だ。

また、敵船との戦闘も醍醐味のひとつ。こうした海戦では、船体の左右に備えた砲撃を軸に、上空から爆撃する迫撃砲、船の後ろから放流する爆弾樽など、様々な方法で敵と戦闘する。

海戦もアップグレードされている

攻撃は砲撃を繰り返すだけでなく、敵が放流した爆弾樽を射撃したり、砲撃によってあらわになった敵船の弱点を狙撃したりと、かなりやることが多い。敵ももちろんこちらに向かって攻撃してくるので、有利な位置取りになるよう船の操作も欠かせない。

さらに敵の大型船は体力ゲージを削り切ると、船を寄せて乗り込めるようになる。両船員が入り乱れての決戦となり、ここでもケンウェイの戦闘能力が活きてくる。味方の船員と力を合わせて制圧すれば、資材を追加で入手するか、ジャックドー号を修理するかを選択できる。ここは状況に合わせて選ぶといいだろう。

敵の船を狙い、砲撃などで体力ゲージを削っていく。海に放流された火薬樽や、周囲の状況にも気を配らないといけない

ジャックドー号はアップグレード、カスタマイズ要素が多い。どんな装備を積むかはプレーヤー次第だ

本作はカリブ海が舞台のため船での移動も多くなるが、そこで便利なのが自動操縦機能。目的地を決めて、自動操縦をオンにすれば、何もしなくても目的地までの最短ルートを進んでくれる。船の操作を任せつつ、望遠鏡で周囲を偵察したり、飲み物を飲むなど休息に当ててもいい。ただし敵船と邂逅すると戦闘になってしまうので、あまり目を離すのはオススメしない。

船は自動操縦がオススメ

サメたちとバトルする銛漁も健在。ビジュアル、体験刷新で今の「アサクリ」に

このほか、今回は海に関するアクティビティをいくつか体験できた。なかでも印象的だったのは、「ハープーン（銛漁）」だ。

「ハープーン」は、海上の特定の場所で体験できるサイドアクティビティのひとつ。アクティビティがスタートすると、ケンウェイが巨大な銛を持ち、海洋生物とのバトルが開始される。

今回登場したのはオオジロザメ。こちらを襲ってくるサメに対して、銛を投げつける。見事命中するとサメと船の間にロープが張られ、さらに銛を投げつけてダメージを与えていく。

「ハープーン」のアクティビティ

サメの姿は海としぶきにまぎれて全体が見えるわけではなく、しかも暴れて動き回るため、なかなか当てづらい。動きや体の大きさをある程度予測しながら銛を投げ込む必要があり、プレーヤーのシューティング能力が試される。バトルを繰り返して、標的の体力を削り切ると狩猟成功。原作にもあるアクティビティだが、グラフィックが強化されているため臨場感はたっぷり。標的が海上に引き上げられる姿も含めて、豪快さを感じられるアクティビティだ。

グラフィックスが強化されたことで迫力たっぷり

今回の体験を通じて感じたのは、最新の技術によって「アサクリIV」が“現行機に合わせた「アサクリ」”になっているということだ。グラフィックスが全面的に刷新されたことで、カリブ海の美しさや街並みの明るさといったものに迫力が感じられる。

今回リメイクタイトルとして「アサクリIV」が選ばれたのは、最新の技術を使うことで、元からある作品の特徴を最大限活かせ、さらに新しいものを作れると考えたからだという。ケンウェイの海賊とアサシンの両スタイルの戦闘、カリブ海のロケーションなど、そうした特徴を最新の技術で蘇らせたらどうなるか。ここにチャレンジしたかったというのが大きな理由だそうだ。

またUbisoft Singaporeはオリジナルの「アサクリIV」の開発元であり、オリジナルスタッフも在籍しているため、リメイクの方針をどうするかを話し合える環境だったことも、決断を後押ししたとのことだ。

その狙い通り、グラフィックスを含めて、特に戦闘の体験は「シャドウズ」の次の「アサクリ」としても納得感があり、また新鮮に感じられた。7月9日の発売が楽しみなタイトルだ。

海に潜るミッションもある

カリブ海の日差しも含めて楽しめる

新たな船員のひとりとなるルーシー

黒髭も健在