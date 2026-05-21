お笑いコンビ・Take2の深沢邦之が5月19日に更新したInstagramで、コンビニ店員への“公開ダメ出し”とも取れる投稿をおこない、波紋を広げている。

「深沢さんはコンビニでコーヒーを注文した際、店員から本来150円のところを『1500円です』と間違って言われたそうです。ただ、その後訂正はされたものの、“謝罪”がなかったことに引っかかったようなのです。

これに対して彼は《自分の過ちに対して謝罪をしていない。このことに超驚き呆れました》と本音を吐露。《いや笑い事ではない 人としてちゃんとして欲しい》と、店員側の接客態度に苦言を呈していました」（芸能記者）

その店員は当時“研修中”だったそうで、深沢は1週間後に再び来店した際、《まともに頑張っていました》と評価。《ホッとすると同時にちょっと嬉しかった》と、後日談もつづっていた。

だが、この“コンビニ店員への小言投稿”にXでは、

《研修中なんだから多めに見て》

《晒し者にされた店員が可哀想》

《謝罪ってどのレベルのはなししているのだろう》

など辛辣な声が噴出している。芸能プロ関係者が語る。

「深沢さんとしては、通い慣れたコンビニの店員から謝罪のひとことがなかったことによほど引っかかったのでしょう。ただ、インスタは不特定多数が見る場所。よほど悪質な接客ならまだしも、“研修中の言い間違い”レベルだったことで、読者からは“そこまで晒す必要ある？”という印象を持たれてしまいました。

しかも店員側も、深沢さんが芸能人だと薄々気づいている可能性は高い。その相手から全国に向けて苦言を書かれたことで、“公開説教”のように見えてしまったのかもしれません」

そんな深沢は、公私ともに激動の時期にある。

「2023年6月、女優の田中美佐子さんと離婚。1995年の結婚当初、“収入格差100倍婚”とも話題になった2人ですが、田中さんは離婚発表時のインスタで、《中々言えなくて、パパも私も苦しかったです》と投稿。長年にわたって関係が冷え込んでいたことをうかがわせていました」（同前）

さらに今年2月には、40年所属した事務所を離れフリーに転身。“東MAX”こと東貴博とのコンビ活動も長らく停滞している。

「東MAXさんは2023年11月放送のラジオ『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー』（ニッポン放送）で、『もう10年くらいコンビ活動をしていない』と告白。さらに、深沢さん本人から『もうコントをやりたくない』『恥ずかしい』と言われたことも明かしていました。

そんな深沢さんは現在YouTubeチャンネルも開設していますが、登録者数は約1730人。20日更新の山登り動画の再生回数は39回です。

だからこそ今回の投稿も、“ちょっとした苦言”にとどまらない別の意図があるように受け取られ、大きな反発を招いてしまったのかもしれません」（同前）

かつて“爽やかイケメン芸人”とも呼ばれた深沢も59歳。何気ないボヤきのつもりが、“余裕のなさ”まで透けて見えてしまったようだーー。