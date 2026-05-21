本田圭佑、NHKで“W杯解説”決定 地上波放送の日本戦全試合を担当「もうやらないと決めていたんですが」
NHKは21日、『FIFAワールドカップ2026』（日本時間6月12日開幕）の解説者を発表した。
【写真】サッカー解説しすぎでおなじみの林陵平
NHKは、1次リーグにおいて地上波で19試合、日本代表戦1試合を含むBSで1試合を放送。日本代表の初戦「日本vs.オランダ」は6月15日午前5時、第3戦「日本vs.スウェーデン」は同26日午前8時から地上波で生中継する。「日本vs.チュニジア」は同21日午後1時からBSで放送される。
元日本代表の本田圭佑が4年ぶりに解説を担当することも発表。NHK総合（地上波）で中継する日本代表の初戦（vs.オランダ）と、第3戦（vs.スウェーデン）を解説する。日本代表が決勝トーナメントに進んだ場合も、本田は日本戦の解説を担当する。
NHKは決勝トーナメント1回戦をNHK BSで、さらに勝ち進んだ場合、それ以降の日本戦全試合をNHK総合で生中継する。
■解説者一覧
・本田圭佑
ワールドカップ出場3回（2010南アフリカ大会・14ブラジル大会・18ロシア大会）
【コメント】戻ってきました。4年振りの解説になります。もうやらないと決めていたんですが、ワールドカップが近づくにつれて徐々に考えが変わっていく中で、もう一度だけやってみたいという気持ちになり、再びこうして、やらせていただくことになりました。ワールドカップ期間中、よろしくお願いします！
・福西崇史
“闘うボランチ”
ワールドカップ出場（02日韓大会・06ドイツ大会）
・森岡隆三
“フラット3の申し子”
ワールドカップ出場（02日韓大会）
・柿谷曜一朗
“天才・ジーニアス”
ワールドカップ出場（14ブラジル大会）
・播戸竜二
“ナニワの点取り屋”
元日本代表 ガンバ大阪・ヴィッセル神戸などでプレー
・井原正巳
“アジアの壁”
ワールドカップ出場（98フランス大会）
・林陵平
“年間200試合以上解説！サッカー解説のスペシャリスト”
東京ヴェルディや柏レイソルなどでプレー
【写真】サッカー解説しすぎでおなじみの林陵平
NHKは、1次リーグにおいて地上波で19試合、日本代表戦1試合を含むBSで1試合を放送。日本代表の初戦「日本vs.オランダ」は6月15日午前5時、第3戦「日本vs.スウェーデン」は同26日午前8時から地上波で生中継する。「日本vs.チュニジア」は同21日午後1時からBSで放送される。
NHKは決勝トーナメント1回戦をNHK BSで、さらに勝ち進んだ場合、それ以降の日本戦全試合をNHK総合で生中継する。
■解説者一覧
・本田圭佑
ワールドカップ出場3回（2010南アフリカ大会・14ブラジル大会・18ロシア大会）
【コメント】戻ってきました。4年振りの解説になります。もうやらないと決めていたんですが、ワールドカップが近づくにつれて徐々に考えが変わっていく中で、もう一度だけやってみたいという気持ちになり、再びこうして、やらせていただくことになりました。ワールドカップ期間中、よろしくお願いします！
・福西崇史
“闘うボランチ”
ワールドカップ出場（02日韓大会・06ドイツ大会）
・森岡隆三
“フラット3の申し子”
ワールドカップ出場（02日韓大会）
・柿谷曜一朗
“天才・ジーニアス”
ワールドカップ出場（14ブラジル大会）
・播戸竜二
“ナニワの点取り屋”
元日本代表 ガンバ大阪・ヴィッセル神戸などでプレー
・井原正巳
“アジアの壁”
ワールドカップ出場（98フランス大会）
・林陵平
“年間200試合以上解説！サッカー解説のスペシャリスト”
東京ヴェルディや柏レイソルなどでプレー