乃木坂46、ライブ中にまさかの急展開 ファン反響「何もかもインパクト強かった笑」「面白すぎるしかわいすぎる」
アイドルグループ・乃木坂46が19・20日に結成14周年を記念したライブ『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を東京ドームで開催した。2日目の公演では、ライブ中にいきなり”ミュージカル”が展開してファンを驚かせた。
【ライブ写真24点】こんな衣装も！歴史を感じさせる14周年ライブ
中盤に小津玲奈の語りからスタートした「乃木坂46とかわいさ」をテーマにしたブロックでは、池田瑛紗を中心にゲームの世界に入り込んだような恋愛ストーリー仕立ての寸劇「リアル乃木恋ミュージカル」が展開した。
「ロマンスのスタート」をはじめ、お米の被り物姿の一ノ瀬美空、小川彩、瀬戸口心月、矢田萌華からなる“新・白米様軍団”を迎えての「白米様」など、随所にかわいらしさとコミカルさを織り交ぜて、観客を魅了。
物語のクライマックスでは“クマノミ”、“タコ”、“シュノーケルを付けたカマキリ姿”の、愛宕心響、黒見明香が池田とともに「魚たちのLOVE SONG」を歌唱。シュールなシチュエーションで客席をざわつかせると、ラストは「あらかじめ語られるロマンス」で盛大な盛り上がりを見せ、このブロックはフィナーレを迎えた。
このユーモアと愛らしさ満載のミュージカルにSNSではファンから「急にミュージカル始まってびっくりした笑笑」「何もかもインパクト強かった笑」「めっちゃ笑ったw」「面白すぎるしかわいすぎる」「まさか東京ドームでミュージカルを見ることができるとは（笑）」「第二幕期待しております！」などの声が寄せられていた。
■乃木坂46『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY2セットリスト
M00. OVERTURE
M01. 制服のマネキン
M02. チャンスは平等
M03. 夏のFree & Easy
M04. スカイダイビング
M05. 太陽ノック
M06. Wilderness world
M07. 命は美しい
M08. Actually...
M09. インフルエンサー
M10. 誰よりそばにいたい
M11. 私のために 誰かのために
M12. Rewindあの日
M13. 悲しみの忘れ方
M14-a. ロマンスのスタート
M14-b. 白米様
M14-c. 嫉妬の権利
M14-d. 魚たちのLOVE SONG
M14-f. あらかじめ語られるロマンス
M15. I see...
M16. 裸足でSummer
M17. 不道徳な夏
M18. 真夏日よ
M19. 君の名は希望
M20. 人は夢を二度見る
M21. ごめんねFingers crossed
M22. おひとりさま天国
M23. 最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
【アンコール】
EN1. 指望遠鏡
EN2. ダンケシェーン
EN3. キャラバンは眠らない
EN4. 乃木坂の詩
【ライブ写真24点】こんな衣装も！歴史を感じさせる14周年ライブ
中盤に小津玲奈の語りからスタートした「乃木坂46とかわいさ」をテーマにしたブロックでは、池田瑛紗を中心にゲームの世界に入り込んだような恋愛ストーリー仕立ての寸劇「リアル乃木恋ミュージカル」が展開した。
物語のクライマックスでは“クマノミ”、“タコ”、“シュノーケルを付けたカマキリ姿”の、愛宕心響、黒見明香が池田とともに「魚たちのLOVE SONG」を歌唱。シュールなシチュエーションで客席をざわつかせると、ラストは「あらかじめ語られるロマンス」で盛大な盛り上がりを見せ、このブロックはフィナーレを迎えた。
このユーモアと愛らしさ満載のミュージカルにSNSではファンから「急にミュージカル始まってびっくりした笑笑」「何もかもインパクト強かった笑」「めっちゃ笑ったw」「面白すぎるしかわいすぎる」「まさか東京ドームでミュージカルを見ることができるとは（笑）」「第二幕期待しております！」などの声が寄せられていた。
■乃木坂46『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY2セットリスト
M00. OVERTURE
M01. 制服のマネキン
M02. チャンスは平等
M03. 夏のFree & Easy
M04. スカイダイビング
M05. 太陽ノック
M06. Wilderness world
M07. 命は美しい
M08. Actually...
M09. インフルエンサー
M10. 誰よりそばにいたい
M11. 私のために 誰かのために
M12. Rewindあの日
M13. 悲しみの忘れ方
M14-a. ロマンスのスタート
M14-b. 白米様
M14-c. 嫉妬の権利
M14-d. 魚たちのLOVE SONG
M14-f. あらかじめ語られるロマンス
M15. I see...
M16. 裸足でSummer
M17. 不道徳な夏
M18. 真夏日よ
M19. 君の名は希望
M20. 人は夢を二度見る
M21. ごめんねFingers crossed
M22. おひとりさま天国
M23. 最後に階段を駆け上がったのはいつだ？
【アンコール】
EN1. 指望遠鏡
EN2. ダンケシェーン
EN3. キャラバンは眠らない
EN4. 乃木坂の詩