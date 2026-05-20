東京ディズニーシーでは、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾のフードスーベニアが2026年7月7日（火）より登場します。

今回は、対象のセットメニューにプラスして購入できる「スーベニアランチケース」を紹介します！

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」スーベニアランチケース

価格：対象メニューにプラス 1,600円

販売店舗・期間：

・ケープコッド・クックオフ（2026年7月7日 〜 2026年8月24日） 対象メニュー：ケープコッド・クックオフのファーストプライズセットなど

・ドックサイドダイナー（2026年7月7日 〜 2026年8月24日） 対象メニュー：シェフのおすすめセットなど

・ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ（2026年7月7日 〜 2026年9月13日） 対象メニュー：ミゲルのおすすめセットなど

※対象のメニュー1つにスーベニアを1つ付けることができます。スーベニア単品で購入することはできません。

対象のセットメニューにプラス1,600円で付けることができるスーベニアランチケース。

上部がピンク色の巾着のようにきゅっと絞れる仕様になっています。

表面にはダッフィーたちと、みんなが見つけたさまざまな青いものが華やかに描かれています。

お弁当を入れたり、小物を持ち歩いたりするのに大活躍しそうなグッズです。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」スーベニアランチケースの紹介でした。

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※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※画像はイメージです。

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