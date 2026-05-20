キャンペーン：OWC製品が「Amazonスマイル SALE」で最大19％OFFに
キャンペーン：OWC製品が「Amazonスマイル SALE」で最大19％OFFに
Thunderbolt 5 ハブ
Other World Computing（OWC）、Amazonでは5月20日（水）から開催されている「暮らし応援 初夏のお買い得SALE」および「Amazon スマイルSALE」に参加している。期間は5月27日（水）23時59分まで。
セール期間中は、OWC公式ストアの通常価格から最大19％OFFとなる特別価格で、同社製品が販売される。
対象製品には、最新の規格に対応した「Thunderbolt 5 ドック 11ポート」や「Thunderbolt 5 デュアル10Gネットワークドック」といったハイエンド製品がラインアップ。さらに、USB4接続に対応したポータブルSSDケース「Express 1M2」が15％OFFの1万7,610円となっている。
ポータブルSSDケース（USB4） Express 1M2（0TB ケース）：20,720円→17,610円（15％OFF） Express 1M2 80G（0TB ケース）：37,820円→32,150円（15％OFF）
ドック＆ハブ Thunderbolt 5 ドック 11ポート：54,450円→4万9,010円（10％OFF） Thunderbolt 5 デュアル10Gネットワークドック：82,500円→74,250円（10％OFF） Thunderbolt 4 Go Dock 11ポート：34,540円→31,090円（10％OFF） Thunderbolt 3 ミニドック 5ポート：16,660円→13,450円（19％OFF） USB3.2 Gen2(USB-C) トラベルドック：5,890円→5,000円（15％OFF） USB3.2 Gen2(USB-C) トラベルドックE：8,410円→7,150円（14.9％OFF） Thunderbolt 4 ハブ：21,565円→19,410円（10％OFF）
アダプター＆ケーブル Thunderbolt 4 10Gイーサネットアダプター：33,000円→29,700円（10％OFF） Thunderbolt 5ケーブル（0.3m）：3,400円→3,060円（10％OFF） Thunderbolt 5ケーブル（0.8m）：4,460円→4,010円（10％OFF） Thunderbolt 5ケーブル（1.0m）：5,960円→5,360円（10％OFF）