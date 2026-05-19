UHD BD「私がビーバーになる時」

7,590円 WDUA-1197 7月22日発売

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

ピクサー・アニメーション・スタジオ製作のアニメーション映画「私がビーバーになる時」が、7月22日に4K Ultra HD Blu-ray(UHD BD)盤で発売される。価格はUHD BD/BDセットが7,590円、BD/DVDセットが5,390円。

人間の意識をビーバーのロボットに転送する秘密の技術を使い、「もしも動物の世界に入れたら？」という新たな“もしもの世界”を描いた本作。

映画「リメンバー・ミー」以来の最高記録となる、全米初登場第1位、オープニング興行収入4,600万ドル(日本円で約73億円)を記録。オリジナルのアニメーション作品として、過去10年間で史上最高のオープニング記録となったほか、日本国内でも、累計興行収入24億円、観客動員数186万人の大ヒットとなった。

監督・脚本は「インサイド・ヘッド」のダニエル・チョン。スタッフらと総力を挙げてビーバーの生態系を徹底的に調査して制作された。

BD「私がビーバーになる時」

5,390円 WDXA-1197 7月22日発売

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

主人公メイベルが思い出の森を守るために“もふもふ”ビーバーとなり潜入するのは、人間のルールが通用しない“とんでもサバイバル・ワールド”。

池のダムに使われた6万本以上の枝や、クライマックスで出動する4万匹ほどの蝶、研究所に置かれた3千点以上にのぼる小道具など、ピクサーの制作陣が作り上げた驚異的なディテールも見どころ。

(C) 2026 Disney/Pixar

(C) 2026 Disney/Pixar

(C) 2026 Disney/Pixar

日本版声優は、主人公のメイベル役を芳根京子、キング・ジョージ役を小手伸也、ローフ役を宮田俊哉、そしてジェリー市長役を渡部篤郎が担当した。

パッケージ盤には、生き物を観察し続けたスタッフたちの「いきもの観察日記」、映画が出来るまでを追った「作品の舞台裏」、“やさしすぎる”おじさん王様ビーバーのキング・ジョージの誕生に迫る「『キング・ジョージとの出会い』制作裏話」などの映像特典を収録。NGシーン集や未公開シーンも収めている。

(C) 2026 Disney/Pixar

(C) 2026 Disney/Pixar

本編時間は104分。UHD BD音声は、英Dolby Atmos、日Dolby Digital Plus 7.1ch。BD音声は、英DTS-HD Master Audio 7.1ch、日DTS-HD High Resolution Audio 7.1ch。