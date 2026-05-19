M!LK山中柔太朗＆吉田仁人、“YJコンビ”で「JUNON」登場 8年間活動して感じるお互いへのリスペクト語る
【モデルプレス＝2026/05/19】山中柔太朗（M!LK）と吉田仁人（M!LK）が5月21日発売の小誌『JUNON』（主婦と生活社）7月号通常版に登場する。
【写真】M!LK山中が尊敬「肌がキレイ」と絶賛したスノメンバーの美肌ショット
『JUNON』7月号では、特集『推したちのキズナ・トーク』を掲載。グループのメンバー同士はもちろん、芸人仲間、お世話になった先生や家族にも登場してもらい、推しにとって大切な“あの人”との、心温まるトークを届ける。本特集に、山中×吉田の“YJコンビ”が登場。ゲームで深まった友情や、8年間活動を共にして感じるお互いへのリスペクトを語った。なかなか聞けない、運命で結ばれているかもしれないふたりのトークをたっぷり届ける。さらに通常版『JUNON』7月号では、ふたりの撮り下ろしピンナップ（厚紙ポスター）が特別付録となって付いてくる。
（以下、インタビューより抜粋）
山中：M!LKに加入して8年の間で、よっしーに言われたことですごく印象に残ってるのが、コロナ禍のとき。先の不安からやる気をなくしていた僕に、よっしーから連絡をもらったんだよね。
吉田：あったね、そういうこと。
山中：何だろうと思ったら、「ちょっと最近ダラけてない？」みたいなことをズバと言われて。「よっしーに言われちゃった」って、すごく反省したし、初心を思い出させてくれた出来事。ちなみに背筋が伸びすぎて、言葉以外の記憶がない（笑）。
吉田：（笑）。逆に僕も、スケジュールがしんどいとき、柔太朗が「ここは頑張らんといかんよ」って言うでしょ？その言葉がすんなり入ってくるんだよ。「頑張ろうよ！」じゃなくて、寄り添ってくれる感じが、ありがたいなって。柔太朗は、グループに絶対的に必要な存在だよ、平社員として（笑）。
山中：強い上司ばっかりだからね（笑）。僕らの関係って、高校の友だちぐらいだと思わない？
吉田：そうだね。変に気も使わないし。柔太朗の地元の同級生と一緒に焼き肉へ行ったりもするし（笑）。
山中：同級生を紹介できるのは、よっしーぐらいかな。性格面も凸凹でバランスがいい。
なお、7月号は、通常版と臨時増刊版の2パターンで刊行。臨時増刊版の表紙はすとぷりが務める。そのほか、佐野勇斗（M!LK）、渡辺銀次（ドンデコルテ）、益田康平（カゲヤマ）、庄司浩平、湯浅弘一氏、モナキ、香取慎吾が登場する。（modelpress編集部）
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◆山中柔太朗＆吉田仁人、お互いへのリスペクト語る
『JUNON』7月号では、特集『推したちのキズナ・トーク』を掲載。グループのメンバー同士はもちろん、芸人仲間、お世話になった先生や家族にも登場してもらい、推しにとって大切な“あの人”との、心温まるトークを届ける。本特集に、山中×吉田の“YJコンビ”が登場。ゲームで深まった友情や、8年間活動を共にして感じるお互いへのリスペクトを語った。なかなか聞けない、運命で結ばれているかもしれないふたりのトークをたっぷり届ける。さらに通常版『JUNON』7月号では、ふたりの撮り下ろしピンナップ（厚紙ポスター）が特別付録となって付いてくる。
山中：M!LKに加入して8年の間で、よっしーに言われたことですごく印象に残ってるのが、コロナ禍のとき。先の不安からやる気をなくしていた僕に、よっしーから連絡をもらったんだよね。
吉田：あったね、そういうこと。
山中：何だろうと思ったら、「ちょっと最近ダラけてない？」みたいなことをズバと言われて。「よっしーに言われちゃった」って、すごく反省したし、初心を思い出させてくれた出来事。ちなみに背筋が伸びすぎて、言葉以外の記憶がない（笑）。
吉田：（笑）。逆に僕も、スケジュールがしんどいとき、柔太朗が「ここは頑張らんといかんよ」って言うでしょ？その言葉がすんなり入ってくるんだよ。「頑張ろうよ！」じゃなくて、寄り添ってくれる感じが、ありがたいなって。柔太朗は、グループに絶対的に必要な存在だよ、平社員として（笑）。
山中：強い上司ばっかりだからね（笑）。僕らの関係って、高校の友だちぐらいだと思わない？
吉田：そうだね。変に気も使わないし。柔太朗の地元の同級生と一緒に焼き肉へ行ったりもするし（笑）。
山中：同級生を紹介できるのは、よっしーぐらいかな。性格面も凸凹でバランスがいい。
◆臨時増刊版表紙はすとぷり
なお、7月号は、通常版と臨時増刊版の2パターンで刊行。臨時増刊版の表紙はすとぷりが務める。そのほか、佐野勇斗（M!LK）、渡辺銀次（ドンデコルテ）、益田康平（カゲヤマ）、庄司浩平、湯浅弘一氏、モナキ、香取慎吾が登場する。（modelpress編集部）
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