● ロイヤルズ 1−3 レッドソックス ○

＜現地時間5月18日 カウフマン・スタジアム＞

ボストン・レッドソックスが中地区4位カンザスシティ・ロイヤルズとの敵地3連戦を先勝。吉田正尚外野手（32）は「5番・左翼」で先発出場し、5試合ぶりの安打を記録した。

吉田は4回表の第2打席、先発右腕ルーゴの外角シンカーを左中間に弾き返すと、打球はダイビングキャッチを試みた中堅手の横を抜けてフェンスに到達。2023年7月16日のカブス戦以来、約3年ぶりの三塁打を記録した。

5回裏には守備で好プレーを見せた。一死二塁で9番イズベルが三遊間を破る安打を放つと、左翼の吉田正尚がホームにワンバウンド送球。生還を試みた二塁走者をアウトとし、先制のピンチを凌いだ。

すると直後の6回表、レッドソックスは4番ウィルソン・コントレラスの10号2ランで先制。コントレラスと共にカージナルスから今オフ加入した先発右腕ソニー・グレイが6回9奪三振、1失点と好投し、チームトップの5勝目を挙げた。

吉田は4打数1安打で現地12日のフィリーズ戦以来となる安打をマーク。ここまで31試合、96打席に立って打率.259、OPS.698を記録している。