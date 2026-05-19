犬の被毛を美しく維持するポイント5つ

愛犬の魅力を引き出してくれる美しい被毛は、健康な体とケアの積み重ねによって育まれます。愛犬の美しい被毛を保つには、飼い主さんの日々のケアが不可欠なのです。では、具体的にどのようにケアをしていったらいいのでしょうか？

ここでは、犬の被毛を美しく維持するポイントを5つご紹介します。

1.こまめなブラッシング

犬の被毛を美しく維持するためには、ブラッシングが欠かせません。

ブラッシングは、抜け毛を取り除いて毛並みを整えるだけでなく、血行を促進して皮膚の新陳代謝を活発にします。新陳代謝が活発になると、健康で艶のある被毛が育ちやすくなります。また、ブラッシングによって皮脂を被毛全体に行き渡らせることで、自然な毛艶が保たれます。

ブラッシングは、皮膚の異常の早期発見にもつながるため、毎日行うのが理想的です。それが難しい場合は、少なくとも週に2～3回は行うようにしましょう。1回のブラッシングは10分以内にし、嫌がったら無理に続けないようにしてください。

2.定期的なシャンプー

健康な皮膚と美しい被毛を維持するうえで、定期的なシャンプーも不可欠です。シャンプーを怠ると、被毛のベタつきや嫌なにおいが発生するだけでなく、皮膚トラブルの原因にもなります。

とはいえ、頻繁にシャンプーをすると、皮膚のバリア機能が失われ、それもまた皮膚トラブルを引き起こす恐れがあるため注意が必要です。一般的に、犬のシャンプーは月に1～2回が目安ですが、生活環境や皮膚の状態などによって適切な頻度は異なります。

もし愛犬に最適なシャンプーの頻度を知りたい場合は、獣医師やトリマーさんに相談してみるといいでしょう。

3.栄養バランスの良い食事

栄養状態は犬の被毛に顕著に表れます。栄養バランスの悪い食事は、被毛のパサつきやベタつき、脱毛を引き起こします。反対に、栄養バランスの良い食事は、艶やかな美しい被毛の維持につながります。

被毛の主成分は「ケラチン」と呼ばれるタンパク質であるため、良質な動物性タンパク質が豊富なドッグフードを選びましょう。併せて、ビタミンやミネラルがバランスよく配合されていることも重要です。

さらに、必須脂肪酸（オメガ3脂肪酸、オメガ6脂肪酸）は、皮膚と被毛の健康維持に役立ちます。オメガ3脂肪酸はα-リノレン酸、DHA、EPA、オメガ6脂肪酸はリノール酸やアラキドン酸です。

オメガ3脂肪酸は、ドッグフードだけでは不足しがちですが、必要に応じてサプリメントで補うという選択肢もあります。

4.皮膚の保湿

被毛の土台となる皮膚が乾燥していると、そこから生える被毛も潤いを保ちにくくなり、全体的にパサついてしまいます。そのため、犬の被毛を美しく維持するには、皮膚を保湿することも大切です。

特にシャンプー後は皮膚が乾燥しやすくなるため、保湿ケアを行うようにしましょう。タオルドライの後に保湿剤を塗布すると、皮膚に浸透しやすく効果的です。

また、空気が乾燥する季節は加湿器などを活用して、室内の湿度を40～60％に保ち、皮膚の乾燥を防ぎましょう。

5.ストレス軽減

美しい被毛の維持に、ストレスは大敵です。ストレスが溜まると自律神経が乱れ、毛艶が悪くなったり、脱毛を引き起こしたりすることがあります。

運動不足や飼い主さんとのコミュニケーション不足、環境の変化などは犬のストレスになり、被毛の状態を悪化させる可能性があるため注意しましょう。

ストレスの少ない生活は、美しい被毛の維持につながります。愛犬がリラックスして過ごせるように環境を整えるとともに、日々の運動やふれあいの時間を大切にしましょう。

犬の毛並みを良くするためのお手入れのコツは？

犬の被毛を美しく維持するためには、毛並みを良くすることも大切です。しかし、毛並みを良くするためにどうお手入れすべきか迷う飼い主さんも多いのではないでしょうか。ここからは、犬の毛並みを良くするためのお手入れのコツをご紹介します。

被毛のタイプに合った道具でブラッシングする

犬の毛並みを良くするには、まず日々のブラッシングで毛並みを整える必要があります。ブラッシングをする際は、被毛のタイプに合った道具を選ぶことが大切です。

愛犬の被毛に適した道具を使うことで、皮膚や被毛に負担をかけずに抜け毛やもつれを取り除き、毛並みを整えることができます。

被毛のタイプは大きく分けて、シングルコート（上毛のみの一層構造）とダブルコート（上毛と下毛の二層構造）に分類され、さらに長毛種や短毛種などに分かれます。

シングルコートの短毛種の犬にはラバーブラシを使い、それ以外の犬はスリッカーブラシやピンブラシとコームを使うのが基本です。

ブラッシングスプレーを使用する

ブラッシングスプレーを使用すると、ブラシの通りがスムーズになり、ブラッシングの際の犬への負担が軽減されます。それだけでなく、静電気を抑制したり、被毛をツヤツヤに保ったりする効果も期待できます。

ブラッシングスプレーを吹きかけてからブラッシングすることで、より美しい毛並みに仕上がるでしょう。

獣毛ブラシで仕上げる

獣毛ブラシとは、豚や猪などの天然毛でできたブラシのことです。天然毛には油分が含まれているため、艶出し効果があり、ブラッシングの最後に獣毛ブラシで毛並みを整えると、自然な輝きが生まれます。

シングルコートの短毛種の犬はラバーブラシでブラッシングした後に、それ以外の犬はスリッカーブラシなどでブラッシングをしてからコームで整えた後に、最終仕上げとして、獣毛ブラシをかけます。最後にひと手間をかけて、艶やかな毛並みを目指しましょう。

まとめ

犬の被毛を美しく維持するためには、ブラッシングやシャンプーを丁寧に行うだけでなく、栄養バランスや皮膚の保湿、ストレスにも配慮する必要があります。愛犬の被毛のパサつきやベタつきが気になるときは、本記事でご紹介したポイントやコツを実践してみてください。

それでも被毛の状態が改善されない場合は、皮膚や内臓に病気が潜んでいる可能性もあるため、獣医師に相談しましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)