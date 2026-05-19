【独占コメント到着】長須与佳、「尺八・琵琶LIVE vol.2」で映像クリエイターNessと初コラボ！新世界を展開

尺八と琵琶の演奏家・長須与佳が、2026年6月12日（金）に東京・恵比寿CreAtoでワンマンライブ「長須与佳 尺八・琵琶LIVE vol.2」を開催する。

今回は映像クリエイターのNess（Eschakra）を迎え、演奏と連動したオリジナル映像を背面LEDに投影する特別演出を初披露する。

Ness

伝統楽器の響きと現代ビジュアルが融合した、深みのある世界観を届ける今回。伝統と先端技術が交差する唯一無二のライブに、音楽・映像ファンからの注目が集まりそうだ。

【長須与佳 コメント】

映像クリエーターNessを迎えてライブ演奏と共に背面のLEDにオリジナル映像をリンクさせ、より深い世界へと誘います。長須与佳としては初の試みにご期待ください！

【公演概要】

「長須与佳 尺八・琵琶LIVE vol.2」

日時：2026年6月12日（金）1回目 開場14:00／開演15:002回目 開場18:00／開演19:00

会場：恵比寿CreAto（東京都渋谷区東3丁目14-19 オークヒルズ）

出演：長須与佳（尺八、琵琶、Vo）／村田昭（Key & Acc）／田辺晋一（Per）／Ness, Eschakra（VJ）

チケット情報・ステージ上2ショット付（P席）前売：7,700円（税込・ドリンク代別）／当日：8,800円（税込・ドリンク代別）※終演後にステージ上で出演者との2ショット撮影特典付き

・一般席前売：6,600円（税込・ドリンク代別）／当日：7,700円（税込・ドリンク代別）別途ドリンク代700円が必要。全席指定で未就学児童入場不可。チケットはイープラスでのみ販売（紙チケット発券のみ、電子チケットなし）。転売禁止。

購入ページ：イープラスhttps://eplus.jp/sf/detail/4488560001-P0030001 販売期間：2026年4月14日（火）10:00〜6月1日（月）23:59

ライブに関する問い合わせは恵比寿CreAto（ebisu@creato.bz）まで。チケット関連はイープラスへ。

「長須与佳 尺八・琵琶LIVE vol.2」