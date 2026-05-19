　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.49　5.53　5.90　6.74
1MO　7.68　5.88　6.61　7.21
3MO　7.82　5.91　6.87　7.43
6MO　8.26　6.20　7.34　7.65
9MO　8.40　6.36　7.62　7.72
1YR　8.57　6.64　7.92　7.83

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.01　8.03　6.12
1MO　7.57　8.39　6.75
3MO　7.93　8.46　6.76
6MO　8.40　8.91　7.10
9MO　8.65　9.10　7.25
1YR　8.81　9.31　7.44
東京時間10:06現在　参考値

介入への警戒感があるものの、落ち着いた動きが続いている現状もあり、短期ボラは低め推移。