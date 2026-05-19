通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.49 5.53 5.90 6.74
1MO 7.68 5.88 6.61 7.21
3MO 7.82 5.91 6.87 7.43
6MO 8.26 6.20 7.34 7.65
9MO 8.40 6.36 7.62 7.72
1YR 8.57 6.64 7.92 7.83
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.01 8.03 6.12
1MO 7.57 8.39 6.75
3MO 7.93 8.46 6.76
6MO 8.40 8.91 7.10
9MO 8.65 9.10 7.25
1YR 8.81 9.31 7.44
東京時間10:06現在 参考値
介入への警戒感があるものの、落ち着いた動きが続いている現状もあり、短期ボラは低め推移。
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3MO 7.82 5.91 6.87 7.43
6MO 8.26 6.20 7.34 7.65
9MO 8.40 6.36 7.62 7.72
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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3MO 7.93 8.46 6.76
6MO 8.40 8.91 7.10
9MO 8.65 9.10 7.25
1YR 8.81 9.31 7.44
東京時間10:06現在 参考値
介入への警戒感があるものの、落ち着いた動きが続いている現状もあり、短期ボラは低め推移。