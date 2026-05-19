「マジ？」「衝撃だ」昨年日本代表デビューの23歳MFにまさかの悲劇…ドイツ移籍半年後の予期せぬ事態にファン騒然「どうなるんや」「もったいなすぎる」
５月17日に開催されたブンデスリーガ２部の最終節で、田中聡とアペルカンプ真大が所属するデュッセルドルフはグロイター・フュルトと敵地で対戦。残留争い直接対決に０−３で敗れた。
この結果、たった得失点差１の差でフュルトに抜かれて17位に転落し、まさかの３部降格が決定した。
かつてリーグ制覇をした経験もある古豪は、近年は２部に留まっているものの、田中碧（現リーズ）を擁した一昨シーズンには３位で入れ替え戦に進出するなど、上位につけていた。だが、今季は低迷し、冬に田中らを獲得して立て直しを図ったが、最後の最後でまさかの悲劇が起こってしまった。
この結果に、日本のファンからは次のような声が上がった。
「３部降格ってマジ！？」
「デュッセルドルフ降格は衝撃だ」
「落ちてしまったなぁ」
「ちょっと待ってデュッセルドルフ降格してるやん」
「田中聡個人昇格を望む」
「聡どうなるんや」
「流石に３部でやる選手じゃないぞ」
「来季、まさか３部でプレーしたりせんよな？もったいなすぎる」
「悪いことは言わないから、サンフレッチェに戻ってきたらどうだい？」
昨年７月のE-１選手権で日本代表デビューを飾った23歳は、故障離脱があったものの、好パフォーマンスに披露していただけに、上位カテゴリーのクラブからオファーがある可能性は十分にある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
この結果、たった得失点差１の差でフュルトに抜かれて17位に転落し、まさかの３部降格が決定した。
かつてリーグ制覇をした経験もある古豪は、近年は２部に留まっているものの、田中碧（現リーズ）を擁した一昨シーズンには３位で入れ替え戦に進出するなど、上位につけていた。だが、今季は低迷し、冬に田中らを獲得して立て直しを図ったが、最後の最後でまさかの悲劇が起こってしまった。
この結果に、日本のファンからは次のような声が上がった。
「デュッセルドルフ降格は衝撃だ」
「落ちてしまったなぁ」
「ちょっと待ってデュッセルドルフ降格してるやん」
「田中聡個人昇格を望む」
「聡どうなるんや」
「流石に３部でやる選手じゃないぞ」
「来季、まさか３部でプレーしたりせんよな？もったいなすぎる」
「悪いことは言わないから、サンフレッチェに戻ってきたらどうだい？」
昨年７月のE-１選手権で日本代表デビューを飾った23歳は、故障離脱があったものの、好パフォーマンスに披露していただけに、上位カテゴリーのクラブからオファーがある可能性は十分にある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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