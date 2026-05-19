阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が、１９日の中日戦（倉敷）で１軍昇格することが１８日、決まった。藤川球児監督（４５）は昇格即、スタメンで起用する方針を明言。同３位の岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝も出場させる予定で「１番・中堅」が有力だ。

先発出場が有力な岡城は岡山市出身で、プロ入り初の地元凱旋になる。「地元で選手としてプレーできるのは、すごくうれしいです」と特別な思いを言葉に乗せた。

スタメンなら２日・巨人戦以来。５日に出場選手登録を抹消され、１５日・広島戦での再昇格以降は出番が巡っていない。藤川監督は「岡山の方も期待しているだろうし、彼は立石の同期。いつの時代でも、プロ野球の世界で切磋琢磨（せっさたくま）してね」と共闘する姿に期待した。

マスカットスタジアムは思い出の舞台。岡山一宮で甲子園出場を目指した３年夏は同球場で２回戦を戦うも、試合には負けた。プロ入り前は岡山で開催された阪神戦を観戦。１９日は家族や友人も来訪するという。「しっかり役割が果たせるように。いつも通りやってる姿を見せられたら」と岡城。攻守で躍動し、故郷に錦を飾ってみせる。