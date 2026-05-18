綾瀬はるか、フラワーモチーフの“大人かわいい”白ドレスで登場 カンヌの青空バックに笑顔
俳優の綾瀬はるかが、フランス時間5月17日、映画『箱の中の羊』でダブル主演を務める大悟（千鳥）、子役の桑木里夢（「桑」は異字体が正式表記）らと共に、第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されている本作のフォトコールに出席した。
【写真】綾瀬はるか、“大人かわいい”白ドレスで魅了 全身ルックも
是枝裕和監督の最新作となる本作は、遠くはない未来を舞台に、息子を亡くして2年もの間、時が止まったように過ごしていた夫婦が、息子の姿をしたヒューマノイドを迎えたことをきっかけに、少しずつ変化していくさまを描くヒューマンドラマ。
フランス時間5月16日には、第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門の公式上映を無事に終え、9分ものスタンディングオベーションで称えられた。
翌日17日、引き続き晴天に恵まれたカンヌ。青空をバックに現れたのは、鮮やかな青のノーカラーシャツに黒のパンツを合わせたリラックススタイルの是枝監督。大悟は、アワーレガシーのダークブラウンのスーツに、同系色の淡いストライプシャツを合わせたシックな装いで登場。桑木はかわいらしい黒のスーツ姿、音楽を担当した坂東祐大はえんじ色のスーツに身を包んだ。
そして綾瀬は、立体的なフラワーモチーフが美しく施されたバレンシアガの白いドレスに、同じくバレンシアガの白いシューズ、さらにショーメのジュエリーを合わせた装いでフォトコールに登場。品の良さと大人のかわいらしさを際立たせたルックで魅了した。
中央のフォトコールステージに向かう前に、大悟は、桑木の靴ひもを結びなおし、ステージでも、まだ背の低い桑木を抱きかかえてフォトコール台に座らせるなど、本当の親子のような親密さをたびたび見せていた。
最初の5ショット撮影を終え、坂東はさがり、4人での撮影がスタート。「コレ・エダー！」「ハルカサーン！」「ダイゴサーン！」「リム！」と前後に並ぶ、大勢のマスコミ陣からの目線とポーズを求める呼び声に、笑顔で応える4人。柔らかい表情で手を振ったり、顔を寄せあったりと、様々なポーズで撮影に応じる。
特に綾瀬、大悟、桑木の3人が、劇中の親子さながらに仲良く手をつなぐと、「ワオ！」と熱い歓声が上がり、カンヌでの『箱の中の羊』チームの注目度の高さをうかがわせた。
その後は個別撮影に。最初にカメラの前に立った桑木は、事前に考え準備したといういくつものポーズを披露しながら一生懸命に応え、カメラマンからの「お誕生日おめでとう！」の掛け声にうれしそうにはにかんだ。続いて是枝監督がリラックスした様子で撮影に応じ、綾瀬が美しい笑顔を振りまくと、そこでタイムアップ。大悟の晴れ舞台での1ショット撮影は、時間が来て幻に終わった。
映画『箱の中の羊』は、5月29日より全国公開。
【写真】綾瀬はるか、“大人かわいい”白ドレスで魅了 全身ルックも
是枝裕和監督の最新作となる本作は、遠くはない未来を舞台に、息子を亡くして2年もの間、時が止まったように過ごしていた夫婦が、息子の姿をしたヒューマノイドを迎えたことをきっかけに、少しずつ変化していくさまを描くヒューマンドラマ。
翌日17日、引き続き晴天に恵まれたカンヌ。青空をバックに現れたのは、鮮やかな青のノーカラーシャツに黒のパンツを合わせたリラックススタイルの是枝監督。大悟は、アワーレガシーのダークブラウンのスーツに、同系色の淡いストライプシャツを合わせたシックな装いで登場。桑木はかわいらしい黒のスーツ姿、音楽を担当した坂東祐大はえんじ色のスーツに身を包んだ。
そして綾瀬は、立体的なフラワーモチーフが美しく施されたバレンシアガの白いドレスに、同じくバレンシアガの白いシューズ、さらにショーメのジュエリーを合わせた装いでフォトコールに登場。品の良さと大人のかわいらしさを際立たせたルックで魅了した。
中央のフォトコールステージに向かう前に、大悟は、桑木の靴ひもを結びなおし、ステージでも、まだ背の低い桑木を抱きかかえてフォトコール台に座らせるなど、本当の親子のような親密さをたびたび見せていた。
最初の5ショット撮影を終え、坂東はさがり、4人での撮影がスタート。「コレ・エダー！」「ハルカサーン！」「ダイゴサーン！」「リム！」と前後に並ぶ、大勢のマスコミ陣からの目線とポーズを求める呼び声に、笑顔で応える4人。柔らかい表情で手を振ったり、顔を寄せあったりと、様々なポーズで撮影に応じる。
特に綾瀬、大悟、桑木の3人が、劇中の親子さながらに仲良く手をつなぐと、「ワオ！」と熱い歓声が上がり、カンヌでの『箱の中の羊』チームの注目度の高さをうかがわせた。
その後は個別撮影に。最初にカメラの前に立った桑木は、事前に考え準備したといういくつものポーズを披露しながら一生懸命に応え、カメラマンからの「お誕生日おめでとう！」の掛け声にうれしそうにはにかんだ。続いて是枝監督がリラックスした様子で撮影に応じ、綾瀬が美しい笑顔を振りまくと、そこでタイムアップ。大悟の晴れ舞台での1ショット撮影は、時間が来て幻に終わった。
映画『箱の中の羊』は、5月29日より全国公開。