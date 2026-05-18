この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が「【1人暮らし節約生活】今日は節約しない！！食べたい物を作って、コーヒー淹れて、優雅に過ごす３４歳会社員の休日」と題した動画を公開しました。今回は、普段の節約を少しお休みし、休日に食べたいものを手作りして優雅に過ごす自炊ルーティンを紹介しています。



動画は休日の朝6時に起床するシーンからスタートします。朝ごはんは、前日から食べたかったという和食を用意。卵3つと豆乳を使っただし巻き卵や、水菜のお味噌汁、そしておにぎりを作り、「休日の余裕のある朝ご飯という感じで凄く優雅な気持ちになりました」と語りました。食後にはエチオピア産のコーヒー豆を手動ミルで挽き、温度や湯量にこだわった「しゅん式ホットコーヒー」をハンドドリップして贅沢な時間を過ごします。



昼ごはんは、業務スーパーの冷凍うどんを活用した「スパイス香る焼きうどん」を調理。そぎ切りにして片栗粉をまぶした鶏むね肉や野菜を炒め、カレー粉と醤油で和風味に仕上げています。



夜ごはんは、買い出しで調達した食材を使い、「鶏もも肉、玉ねぎ、キノコ、トマトの醤油煮込み」を作ります。塩コショウをして皮目から焼いた鶏肉に、炒めた玉ねぎ、シメジやエノキ、ミニトマトを加えて煮込んだ一皿です。実食では「ビックリする美味しさ！！」「これが家で食べれるのか！！」と大絶賛。最後は残ったスープに白飯を投入し、2度楽しむ様子が収められています。



手間をかけて自炊を楽しむ休日の過ごし方は、心身のリフレッシュや献立作りのヒントになりそうです。時間の余裕がある休日に、自分へのご褒美として特別なご飯を作ってみてはいかがでしょうか。