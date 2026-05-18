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茂木健一郎「オレタチにはオレタチの領域がある」メディアが描く日本の姿に持論を展開

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「オレタチにはオレタチの領域がある」を公開した。動画内で茂木氏は、昨今のインターネット上のエンタメニュースや日本のバラエティ番組に対して、「どうでもいい」と独自の視点からスタンスを明確に語っている。



茂木氏は冒頭、インターネット上で見かけたという、芸能人のドッキリ番組での態度に関するいわゆる「こたつ記事」について言及。こうした世間の耳目を集める話題に対して、「全体的にどうでもいいなという感じがすごくしている」と率直な感想をこぼした。



さらに話題は「日本とはどんな国なのか」という疑問へと展開する。茂木氏は、ソフィア・コッポラ監督の映画『ロスト・イン・トランスレーション』を初めて鑑賞したことに触れ、作中に登場する日本のバラエティ番組とハリウッド俳優の描写について言及。「日本の何かを表しているんだろうけど、俺には関係ねえというか、俺は興味がない」と断じ、世間が消費する「日本」と、自身が愛する「日本」との間にある大きな乖離を指摘した。



茂木氏は自身が好きな「日本」は別にあるとし、世間一般で消費されるバラエティ番組を作ったり見たりしている方々は、その真の魅力を「知らない」と切り捨てる。「知ったこっちゃねえよと俺は思う」と強い言葉で語り、メディアが提示する表面的な娯楽の枠組みから距離を置く姿勢を示した。



また、その違和感を「せっかくヤンバルに素晴らしい自然があるのに、わざわざよくわからないテーマパークを作っているのと似ている」と独自の比喩を用いて表現。「そういうのも多様性の一部として認めてもいいんだろうけど」と前置きしつつも、自身が大切にする価値観や世界観が別にあることを強調した。



最後には、「俺たちには俺たちの領域があるから、それは勝手にやるよ」と語り、世間の流行やメディアが作り出す枠組みにとらわれず、自身の信じる領域を大切にしていくという確固たる意志を示して動画を締めくくった。



（２０２５年８月４日に「脳の教養塾」に配信された動画を振り返った記事です）