敵地タイガース戦の5回に右手での神捕球

【MLB】Bジェイズ 2ー1 タイガース（日本時間17日・デトロイト）

ブルージェイズの岡本和真内野手は16日（日本時間17日）、敵地でのタイガース戦に「4番・三塁」でスタメン出場し、スタジアムを大きく沸かせるプレーを披露した。5回の守備で見せた曲芸のような珍捕球に対して、SNS上では驚きと称賛の声が相次ぐなど大きな話題となっている。打撃では凡退が続いたものの、アクロバティックな身のこなしでアウトを奪い、現地のファンをも大いに魅了した。

5回無死、先頭のマッキンストリーが放ったファウルゾーンへの飛球を岡本は必死に追いかけた。ホームに背を向ける形でランニングキャッチを試みた際、打球は一度グラブに当たったものの収まらずにはじけてしまう。しかし、集中を切らさず素早く右手でこのボールをキャッチ。思わぬ形での曲芸的な捕球に、アウトを奪った岡本も思わず小さく笑みを見せていた。

この日の岡本は「4番・三塁」でスタメン出場したものの、守備で見事な美技を披露してみせた。さらに続くペレスの打球は弱い当たりとなったが、ここでも岡本が素早く処理してアウトを奪うなど、隙のない軽快な守備を連続で披露した。

このアクロバティックな珍捕球に対し、ファンからは「岡本すごw」「岡本さん、また珍プレー集を増やすところでしたね」「岡本は本当に器用だな！」「よく落とさんかったな今の 打たなくても今は守備で貢献してくれるから岡本さんはブルージェイズにいないと困る存在やね」「バッティングがダメな日でも、守備で魅せられることがある和真はいいね！」「毎試合爪跡残すのなんのん？w」と驚きや称賛のコメントが殺到した。（Full-Count編集部）