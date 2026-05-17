隣の席の“派遣社員”は「時給1400円・残業なし」ですが、私は“手取り20万円”で「時給1100円台」です。今どき“正社員でいるメリット”はあるのでしょうか？ 働き方も比較

正社員と派遣の時給はいくら違う？ 手取り20万円の時給換算と収入の実態

手取り20万円の正社員を時給換算すると、1日8時間・月20日勤務で計算した場合、額面ベースで時給は約1200円台、手取りでは1100円台になるケースがあります。一方、派遣社員は職種や地域によりますが、時給1200～1600円程度が一般的で、残業が少ない働き方も可能です。この数字だけを見ると、派遣のほうが有利に思えるかもしれません。

ただし、単純な時給比較では見えない差もあります。正社員にはボーナス（給与の2～4ヶ月分程度）や退職金、社会保険料の企業負担、昇給制度などが含まれます。例えば月収20万円でも、ボーナス込みで年収300万円台になることもあり、年収ベースでは差が縮まる、または正社員が高くなるケースもあります。

一方、派遣社員は基本的に賞与がないケースが多いほか、契約更新制のため雇用の安定性は正社員より低い傾向があります。短期的な「時給の高さ」と長期的な「総収入や安定性」の違いが大きなポイントです。



派遣と正社員のどちらが得？ 年収・安定性・キャリアの違い

年収・安定性・キャリアの違いは、家計や働き方の満足度に直結します。一般的に派遣社員は時給が高く残業が少ないため、「効率よく稼げる」「時間に余裕がある」と感じやすいのが特徴です。特に育児や副業などと両立したい人にとっては大きなメリットと言えるでしょう。

一方で、長期的な視点では正社員の優位性もあります。ボーナスや昇給によって年収が上がる可能性があるほか、住宅ローン審査などで比較的有利とされる場面もあります。また、退職金制度がある場合は老後資金にも差が出ます。

さらに、キャリア形成にも違いがあります。正社員は責任が大きい分、マネジメント経験や専門スキルを積みやすく、将来的な収入増につながる可能性があります。一方、派遣社員でも専門性の高い業務や責任ある役割を担うケースはありますが、一般的には業務範囲が限定されるケースが多く、スキルの広がりに差が出ることもあります。

どの軸を重視するかで、働き方の選択は変わります。



派遣か正社員か迷ったときの判断基準は？ 重視すべきポイントをチェック

働き方に正解はありませんが、迷ったときは、「どちらが正しいか」ではなく「自分は何を重視するか」を整理することが重要です。以下のようなポイントを整理すると、判断の参考になります。



・毎月の手取りや時給など“短期的な収入”を重視したい

・残業が少なく、時間の自由度を優先したい

・育児や副業などと両立したい

→これらに当てはまる場合は、派遣という働き方が合う可能性があります。

・ボーナスや退職金など“長期的な収入”を重視したい

・安定した雇用や社会的信用を重視したい

・昇給やキャリアアップを目指したい

→このような場合は、正社員のメリットが大きいでしょう。

このように、働き方の選択は時給だけでなく、人生全体の設計と合わせて考えることが大切です。



まとめ

正社員と派遣社員のどちらが有利かは一概には言えません。時給だけを見ると派遣が有利に見える場合もありますが、ボーナスや安定性、将来のキャリアまで含めると正社員にメリットがあります。

働き方に「正解」はなく、状況によって最適な選択は変わります。短期的な目線と長期的な目線のバランスをふまえ、自分に合った働き方を選ぶことが大切です。自分にとって何を優先するのかを明確にすることが、後悔しない働き方の選択につながると言えるでしょう。

執筆者 : 今みなみ

FP2級、秘書検定2級、剣道3段、ビジネス会計検定3級、ビジネス実務法務検定3級