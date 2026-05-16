北原槙が２発で得点ランクトップ独走。タジキスタンに快勝で４強入りも…露呈した絶対的“９番”の不在【現地発】

北原槙が２発で得点ランクトップ独走。タジキスタンに快勝で４強入りも…露呈した絶対的“９番”の不在【現地発】