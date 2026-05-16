北原槙が２発で得点ランクトップ独走。タジキスタンに快勝で４強入りも…露呈した絶対的“９番”の不在【現地発】
［U-17アジア杯］日本 ５−０ タジキスタン／５月15日／King Abdullah Sports City Pitch C Future
グループステージの上位２か国が今秋に開催されるU-17ワールドカップの出場権を手に入れられるU-17アジアカップ。小野信義監督が率いるU-17日本代表はグループBを首位で通過し、現地15日にタジキスタンとの準々決勝に臨んだ。
終わってみれば、５−０の快勝。２月のバルコムカップで対戦した際は１−０の辛勝だったが、今回は後半に大量４ゴールを挙げ、４強入りを決めた。
前半は攻め切れなかったものの、終了間際の42分にMF北原槙（FC東京／２年）のゴールで先制。それでも最後の局面を打開できなかった前半の戦いを受け、ハーフタイムにチームは軌道修正を図った。
「物足りないと思うけど、どう思う？」といった言葉で、小野監督からハーフタイムに檄を飛ばされたことでチームは復調。１−０で迎えた後半開始早々に相手CBのヒクマトゥロ・カビロフが、MF星宗介（尚志高／３年）に対して足裏を見せるタックルで一発退場したことも追い風とし、アグレッシブに攻め込んでゴールを重ねていく。
前半にネットを揺らしていた10番の北原は、トップスコアラー独走となる今大会５得点目を後半に決め、１トップを張るFW齋藤翔（横浜FCユース／３年）もカタールとの初戦以来となる一発を決めた。攻撃陣にゴールが続々と生まれた一方で、浮き彫りになった課題がある。それが絶対的な“９番”の不在だろう。
もちろん、A代表でエースストライカーを務めるFW上田綺世（フェイエノールト）のような点取り屋は簡単には現れないが、少なくとも頼れる本格派のゴールゲッターが昨年のU-17代表にはいた。FW浅田大翔（横浜FM）やFW谷大地（鳥栖U-18／３年）は180センチを超えるサイズがあり、ここぞという場面でチームを救うゴールを決めていたのは間違いない。
しかし、今回のFW陣はどちらかというと小柄。齋藤は174センチ、FW郄木瑛人（鹿島ユース／１年）は175センチで、ふたりとも背負うプレーが得意とはいえず、現状でゴール前の迫力はやや劣る。一方で相手の背後を取る動きは秀逸で、ボックス内の動き出しは目を見張るものがある。異なる個性で攻撃を支えてきたものの、浅田や谷と比べるとシュート精度が物足りず、決定機を決め切れない場面が目立つ。
今大会の４試合で郄木は無得点で、齋藤が２得点を決めている。とはいえ、今大会の決定機を考えればシュートチャンスを活かし切れていないのが現状だ。シャドーの北原が確実にネットを射抜いていることを考えれば、余計に決定力不足を露呈する結果になっている。
今大会も残された試合は準決勝と決勝のみ。自らの価値を証明するチャンスはまだまだ残されている。
「得点王を狙っているので、まき（北原槙）が５点で、自分が2点は寂しい。まだ時間というか、準決勝、決勝とあるので、自分の練習からシュートの質を上げて、得点王を狙っていきたい」（齋藤）
北原の活躍に触発されているのは確か。郄木と齋藤というふたりのストライカーには、チームを勝利に導くパフォーマンスに期待したい。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
グループステージの上位２か国が今秋に開催されるU-17ワールドカップの出場権を手に入れられるU-17アジアカップ。小野信義監督が率いるU-17日本代表はグループBを首位で通過し、現地15日にタジキスタンとの準々決勝に臨んだ。
終わってみれば、５−０の快勝。２月のバルコムカップで対戦した際は１−０の辛勝だったが、今回は後半に大量４ゴールを挙げ、４強入りを決めた。
「物足りないと思うけど、どう思う？」といった言葉で、小野監督からハーフタイムに檄を飛ばされたことでチームは復調。１−０で迎えた後半開始早々に相手CBのヒクマトゥロ・カビロフが、MF星宗介（尚志高／３年）に対して足裏を見せるタックルで一発退場したことも追い風とし、アグレッシブに攻め込んでゴールを重ねていく。
前半にネットを揺らしていた10番の北原は、トップスコアラー独走となる今大会５得点目を後半に決め、１トップを張るFW齋藤翔（横浜FCユース／３年）もカタールとの初戦以来となる一発を決めた。攻撃陣にゴールが続々と生まれた一方で、浮き彫りになった課題がある。それが絶対的な“９番”の不在だろう。
もちろん、A代表でエースストライカーを務めるFW上田綺世（フェイエノールト）のような点取り屋は簡単には現れないが、少なくとも頼れる本格派のゴールゲッターが昨年のU-17代表にはいた。FW浅田大翔（横浜FM）やFW谷大地（鳥栖U-18／３年）は180センチを超えるサイズがあり、ここぞという場面でチームを救うゴールを決めていたのは間違いない。
しかし、今回のFW陣はどちらかというと小柄。齋藤は174センチ、FW郄木瑛人（鹿島ユース／１年）は175センチで、ふたりとも背負うプレーが得意とはいえず、現状でゴール前の迫力はやや劣る。一方で相手の背後を取る動きは秀逸で、ボックス内の動き出しは目を見張るものがある。異なる個性で攻撃を支えてきたものの、浅田や谷と比べるとシュート精度が物足りず、決定機を決め切れない場面が目立つ。
今大会の４試合で郄木は無得点で、齋藤が２得点を決めている。とはいえ、今大会の決定機を考えればシュートチャンスを活かし切れていないのが現状だ。シャドーの北原が確実にネットを射抜いていることを考えれば、余計に決定力不足を露呈する結果になっている。
今大会も残された試合は準決勝と決勝のみ。自らの価値を証明するチャンスはまだまだ残されている。
「得点王を狙っているので、まき（北原槙）が５点で、自分が2点は寂しい。まだ時間というか、準決勝、決勝とあるので、自分の練習からシュートの質を上げて、得点王を狙っていきたい」（齋藤）
北原の活躍に触発されているのは確か。郄木と齋藤というふたりのストライカーには、チームを勝利に導くパフォーマンスに期待したい。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
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