『瑛人』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
高校3年生プロ契約の吉田湊海と元砂晏翔仁ウデンバが存在感を発揮し注目を集めた
サッカーダイジェストWeb
決勝戦で同じプレミアリーグ所属のヴィッセル神戸U-18にPK負けした郄木
FOOTBALL ZONE
神奈川県逗子市にある「海の家」で共同オーナーとして働いているという
女性自身
後半ATに、FW吉田湊海が左サイドからのクロスを頭で叩き込んだ
どんなに忙しくても手を抜かないというマインドを持つことが大事だと説明
THE ANSWER
ゲキサカ
「香水でブレークした瑛人が親戚で。おばと結婚したんですよ」と告白
デイリースポーツ
最近では表舞台で見かけることは少なく、「消えちゃったよね」などの声も
週刊女性PRIME
16日の放送では、親戚からの応援映像に瑛人とみられる人物が映った
スポニチアネックス
印税の額について問われ、「頭おかしくなると思いましたね」とコメント
オムライスっぽさのない写真で、リプライでも「瑛人ワールド」を展開
ガジェット通信
昨年の12月に「ファンの女性」と2人でホテルに出入りする姿を撮られた瑛人
29日の放送で瑛人は「みなさま、私、実は、1月入籍いたしました」と報告
オリコンニュース
熱愛相手について、「藤田ニコル似」とわざわざ書かなくていいと指摘
東スポWEB