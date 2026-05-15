日本人メンバー所属のMEOVV、“ダークオーラ”で圧倒…新譜『BITE NOW』コンセプトフォト公開

MEOVV（ミヤオ）が、これまでとは一味違う “ダークシック”な魅力を見せる。

MEOVVは、6月1日に各種音楽配信サイトを通じて2nd EP『BITE NOW』をリリースする。

【写真】MEOVVの日本人メンバー、“第5世代のビジュ担”

所属事務所THEBLACKLABELは5月15日、公式SNSを通じてメンバーのコンセプトフォトを公開し、カムバックの熱気を高めた。

（写真＝THEBLACKLABEL）アンナ、ナリン

公開された写真の中でメンバーたちは、ブラック＆ホワイトのモノトーンを基調とした衣装に身を包み、クールで強烈な雰囲気を醸し出している。全員が“ダーク”に変貌を遂げたかのようなオーラと、シックなスタイリングの中でも輝きを放つ華やかなビジュアルが視線を釘付けにする。

（写真＝THEBLACKLABEL）エラ、ガウォン、スイン

特に、写真のいたるところに登場する「リンゴ」のモチーフが目を引く。アルバムタイトル『BITE NOW』を連想させるこのアイテムは、先に公開されたムードボードやフィルムでも重要なヒントとして登場し、ファンの好奇心を刺激していた。

MEOVVが今回のアルバムを通じて、どのような新しい音楽的変身でK-POPシーンを席巻するのか、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）