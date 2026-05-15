【お得】GARMINが1万円台で!?「カラダの本音」を数値化し、暮らしの質を上昇させよ
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
現在、歩数・心拍数・ストレスレベル・睡眠などの健康情報を自動でトラッキングすることができる、GARMIN（ガーミン）のバンド型スマートウォッチ「vívosmart 5」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
健康データを自動で可視化！ シンプルなのに機能はかなり本格派なGarminのバンド型スマートウォッチが12%オフに！
歩数・心拍数・ストレスレベル・睡眠などを自動でトラッキングできる GARMIN（ガーミン）のバンド型スマートウォッチ「vívosmart 5」が、現在、Amazonで12％オフに！
心拍数、歩数、呼吸数、消費カロリー、ストレス、血中酸素トラッキング、睡眠スコアなど、日常生活のデータを自動で記録してくれるアクティビティトラッカー。
Garmin独自の「Body Battery」では、体のエネルギー状態を数値化。体調管理や生活リズムの見直しにも役立ちそうです。
Garmin Connectアプリと連携すれば、より詳細なデータ管理も可能。睡眠の質をスコア化したり、改善のヒントを確認できるのも特徴です。
女性向けヘルスケア機能として、生理周期トラッキングや妊娠トラッキングにも対応。健康管理を日常に自然に取り入れたい人には、かなり実用的ですよ。
スリムで軽量、約7日間バッテリーで毎日ストレスなく使える！
着用感が気になりにくいスリムサイズで、朝から晩まで快適に装着できるのもポイント。シリコンバンドは3色展開で、ファッションやシーンに合わせて選べます。
操作はタッチスクリーンとボタンの2Way仕様。ディスプレイも従来より明るく見やすく改良され、操作性も向上しています。
バッテリーは最大約7日間駆動。頻繁な充電が不要なので、睡眠トラッキングも継続しやすいです。
スマートフォンと接続する「コネクテッドGPS」にも対応。ウォーキングやランニング時の位置情報も取得可能。電話やメッセージ通知、事故・転倒検出機能など、日常をサポートするスマート機能も充実しています。
ゴツいスマートウォッチは苦手、でも健康管理はちゃんとしたい、そんな人にちょうどいいモデルですね。
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なお、上記の表示価格は2026年5月15日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
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Source: 「Amazon.co.jp」