2022年からスタートしたインスタグラムでのコーディネート発信が話題になり、現在はフォロワー10万人超の小和田妙子さん（70歳）。ここでは、無印良品のボーダーTシャツを使った着こなしを2つ紹介します。合わせるボトムスとのバランスや、センスが光る小物使いもぜひ参考に。

※ この記事は『60代からのおしゃれ 幸せになるシンプルなクローゼット』（KADOKAWA刊）を一部抜粋・再構成して作成しています。

【写真】70歳、Tシャツコーデのアクセント

シルバーのペンダントをダブル使いして、足元にもアクセントを

黒のリネンパンツはボリューム感があるので、トップスはあえて小さめなシルエットのボーダーTシャツでバランスをとります。遠目にはグレーの色味が薄いので1色に見えがち。加えてピッチも細いのでぼやけてアンダーウェア風になるところを、メンズライクなパンツとTストラップのシューズでメリハリをつけました。

首にはハートとメダイのシルバーペンダントをダブル使いをしています。日頃からアクセサリーをつけることが少ないのですが、それでもつけるときはゴールドよりシルバー系の方が地味な色のコーデには合わせやすく、さりげない感じが好みです。

リネン素材はシワが気になり、とくに座っている時間が長くなると、お尻や膝の部分が出てしまうので要注意。長い時間座ることのない日に限るコーディネートでした。

コットンシルク・タフタのギャザースカートはこれから楽しみなアイテム

珍しくギャザースカートにボーダーTシャツでコーディネートしてみましたが、Tシャツが小さめなのでスカートはギャザーが入っているものでバランスをとりました。

素材はコットンタフタですが、シルクが20%ほど入っていて張りと光沢もあり、カジュアルにもフェミニンにも対応できそうです。といったところでフェミニンに着こなすスキルもないので、自ずとカジュアルにならざるを得ませんが…。ツートーンコーデの差し色として、足元はブルーのソックス。そして甘めのシューズで決まりです。

私としては珍しい素材のスカートですが、1枚あるとコーディネートの幅が広がるのでは、と考えての購入でした。これからどんな活躍を見せてくれるかは私の腕次第ということでしょうね。フェミニンとは縁がない私なので、メンズライクなシャツと合わせたり…。おもしろいかも。