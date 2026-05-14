新潟市は、中心部の拠点性向上を目指すプロジェクト『にいがた2km』について、今年度の重点事業の説明会を開きました。



新潟駅から万代～古町にかけてのエリアで稼げる都心づくりを目指す『にいがた2km』。今年度は、『おいしさDX』と銘打ち、新潟が誇る食文化のさらなる付加価値向上に向け、デジタル技術を活用した新たな味の提案などの事業を展開します。



説明会では、みそを使ったピザなど新メニューの開発に挑戦した飲食店の代表らが100人ほどの出席者に取り組みを説明しました。



■ノラ・クチーナ 山田秀行さん

「店内でのピザの注文の10%以上が、みそを使ったピザに集中した。売上が2カ月で数万～10万円程度上げる要因になったという印象。」



■出席者

「にいがた2kmに飲食店を持っているので、DX化を進めながらこの事業に貢献していきたい。」



■出席者

「古町で共同で飲食店をやろうと思っているので、(にいがた2kmに)参加できると思う。」



にいがた2kmは、新たな人材の発掘やエリアの価値を高める『リノベーションまちづくり』などにも取り組んでいます。