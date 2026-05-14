丸一鋼管<5463.T>に物色人気集中、３００円高はストップ高カイ気配に張り付いている。同社は建設業界向けを主力とする溶接鋼管の国内トップメーカーで、海外売上高比率が５割近いことからも分かるように、世界的にも屈指の実力を有している。



１３日取引終了後に発表した２６年３月期の営業利益は前の期比４０％増の３２０億４３００万円と大幅な伸びを達成、続く２７年３月期の同利益についても前期比１５％増の３６９億円見通しと２ケタ成長を継続し、５期ぶりの過去最高更新を予想している。同社もＡＩデータセンター案件によって商機が高まっており、半導体生産設備に使われるＢＡ管などの収益貢献が見込まれている。株主還元にも抜かりなく、今期年間配当は５２円を計画、これは株式３分割を考慮すると実質大幅増配となる。更に発行済み株式数２．７１％相当の６００万株、金額ベースで１００億円を上限とする自社株買いも発表（買い付け期間は２７年３月末まで）しており、これらが大口資金を誘引する強力なポジティブ材料となった。



出所：MINKABU PRESS