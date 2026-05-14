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意外と知らない？23万km走ったデリカD:5でもリッター14kmを叩き出す運転のコツ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」が、「23万km走ったデリカD:5｜燃費が良くなる運転のコツとトルクの使い方」と題した動画を公開した。動画では、走行距離約23万kmに達する自身のデリカD:5を例に、リッター14kmを記録することもあるという驚きの燃費向上テクニックとトルクの特性を分かりやすく解説している。



ばもは、エンジンの特性を深く理解することの重要性を強調した。前期型および中期型のデリカD:5は36～38キロという、一般的な乗用車の約2倍にあたる太いトルクを持っているという。



馬力とトルクの違いについて、「馬力はとにかく加速するパワー。トルクは重い荷物を積んだり坂を登ったりするときに同じアクセルの踏み込みで登れる太さ」だと定義した。そのため、太いトルクを持つ車であれば、荷物を多く積載していても、坂道や段差の乗り上げ時にアクセルを強く踏み込む必要はなく、「じわじわ」と優しく踏むだけでスムーズに登れると説明している。



さらに、具体的な運転のコツとしてエンジンの回転数に言及。「デリカのフルトルクは1500回転から出続ける」と指摘し、発進時から無理にアクセルを踏み込んで2500～3000回転まで回すのではなく、1500回転付近をキープして巡航することが、燃費を飛躍的に向上させる最大のポイントだと明かした。



また、下り坂ではなるべくアクセルを抜いて惰性で走るなど、状況に応じたメリハリのある運転を推奨している。車の特性を深く理解し、エンジンの性能を無駄なく引き出すこの運転術は、長く愛車に乗り続けたいドライバーにとって非常に有益なアドバイスとなりそうだ。