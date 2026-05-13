7月21日から8月27日にかけて、初のファンミーティングを開催する3人組ユニット「Number_i」。現在もファンを大切にする3人だが、そんなメンバーの思いを踏みにじる行為が波紋を呼んでいる。

発端となったのは、4月27日にリリースされたNumber_iのシングル『3XL』の特典だ。

「ファンクラブ会員限定の『抽選特典付』予約バージョンがあり、抽選で3333人にNumber_iメンバーの直筆サイン入りアザージャケットが当たるキャンペーンがおこなわれました。

ただ、5月初旬、フリーマーケットサービス『メルカリ』で岸優太さんのサイン入りジャケ写が35万円で出品されていることが、SNSで拡散されたのです」（スポーツ紙記者）

同サイトを確認したところ、岸のサインが記されたジャケ写は《SOLD》と表示されており、すでに取引が成立したものと見られる。Number_iのファンクラブ特典が35万円と “高額転売” されたことに関して、Xでは

《岸くん、悲しむね もうサインプレゼント企画やってくれないね》

《本当に腹立たしいですね》

《転売する方紫耀くん言ってたよね？ルール守ろうよ》

など、怒りの声が見受けられる。

「近年、アーティストのチケットやライブグッズの転売が後を絶ちません。今回のサイン入りのジャケ写は、ファンクラブ限定かつ抽選で入手できる貴重なものになります。ファンのなかにレアアイテムを転売する人物がいたことに疑問を持たれたのでしょう。

とくに、今回のサービスはNumber_iがファンを思って実施したものだったため、メンバーの気持ちを踏みにじられたような感覚になった人もいたのかもしれません」（芸能記者）

Number_iの “転売騒動” は少し前にも注目を集めた。

2023年7月、メンバーの平野紫耀がInstagramでレモネードを飲むショート動画を投稿。その平野が訪れた都内のサンドイッチ専門店の行動がSNSをざわつかせることに。

「この飲食店が閉店する際、平野さんが来店時に座った椅子と机をオークションで販売する旨を告知したのです。この、“使用済” をアピールして人気の高い平野さんにあやかろうとする手法が物議を醸しました。

この騒動はメンバーの耳にも入ったようで、2月にNumber_iがInstagramでライブ配信した際、平野さんが『変に転売とかオークションとか出ちゃうと嫌じゃん？ だからダメですよ。机とか買わないでくださいね』と、呼びかけていたのです。

このとき、平野さんが転売行為に注意喚起していたにもかかわらず、今回またファンクラブ特典を悪用する人物が出たことで、ファンがモヤモヤするのも無理ないでしょう」（同前）

メンバーの気遣いを裏切る行為が起きないことを願いたい。