これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
フランス消費者物価指数（確報）（4月）15:45
予想 1.0% 前回 1.0%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.2%（前年比)
ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）18:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)
予想 0.8% 前回 0.8%（前年比)
ユーロ圏鉱工業生産指数（3月）18:00
予想 0.2% 前回 0.4%（前月比)
予想 -1.5% 前回 -0.6%（前年比)
ドイツ経常収支（3月）時刻未定
予想 N/A 前回 220.0億ユーロ
【トルコ】
経常収支（3月）16:00
予想 -95.0億ドル 前回 -75.0億ドル
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/02 - 05/08）20:00
予想 N/A 前回 -4.4%（前週比)
生産者物価指数（PPI）（4月）21:30
予想 0.5% 前回 0.5%（前月比)
予想 4.8% 前回 4.0%（前年比)
予想 0.4% 前回 0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 4.3% 前回 3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
【ブラジル】
小売売上高（3月）21:00
予想 2.5% 前回 0.2%（前年比)
※予定は変更されることがあります。
フランス消費者物価指数（確報）（4月）15:45
予想 1.0% 前回 1.0%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.2%（前年比)
ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）18:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前期比)
予想 0.8% 前回 0.8%（前年比)
ユーロ圏鉱工業生産指数（3月）18:00
予想 0.2% 前回 0.4%（前月比)
予想 -1.5% 前回 -0.6%（前年比)
ドイツ経常収支（3月）時刻未定
予想 N/A 前回 220.0億ユーロ
【トルコ】
経常収支（3月）16:00
予想 -95.0億ドル 前回 -75.0億ドル
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/02 - 05/08）20:00
予想 N/A 前回 -4.4%（前週比)
生産者物価指数（PPI）（4月）21:30
予想 0.5% 前回 0.5%（前月比)
予想 4.8% 前回 4.0%（前年比)
予想 0.4% 前回 0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 4.3% 前回 3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
【ブラジル】
小売売上高（3月）21:00
予想 2.5% 前回 0.2%（前年比)
※予定は変更されることがあります。