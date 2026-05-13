【ユーロ圏】
フランス消費者物価指数（確報）（4月）15:45
予想　1.0%　前回　1.0%（前月比)
予想　2.2%　前回　2.2%（前年比)

ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2026年 第1四半期）18:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前期比)
予想　0.8%　前回　0.8%（前年比)

ユーロ圏鉱工業生産指数（3月）18:00　
予想　0.2%　前回　0.4%（前月比)
予想　-1.5%　前回　-0.6%（前年比)

ドイツ経常収支（3月）時刻未定
予想　N/A　前回　220.0億ユーロ

【トルコ】
経常収支（3月）16:00
予想　-95.0億ドル　前回　-75.0億ドル

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（05/02 - 05/08）20:00　
予想　N/A　前回　-4.4%（前週比)

生産者物価指数（PPI）（4月）21:30
予想　0.5%　前回　0.5%（前月比)　
予想　4.8%　前回　4.0%（前年比)
予想　0.4%　前回　0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)　
予想　4.3%　前回　3.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

【ブラジル】
小売売上高（3月）21:00
予想　2.5%　前回　0.2%（前年比)

※予定は変更されることがあります。