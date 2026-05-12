新旧マルフォイがBAFTAで遭遇！HBOドラマ版『ハリー・ポッター』キャストたちが授賞式を席巻

ロンドンで開催されたBAFTAテレビ賞の会場は、まるで「タイムターナー（逆転時計）」が使われたかのような魔法のような空間に包まれた。新旧の『ハリー・ポッター』スターたちが一堂に会し、ファンを熱狂させたのだ。

世代を超えたマルフォイ家の邂逅

レッドカーペットで最も注目を集めたのは、オリジナル映画シリーズでルシウス・マルフォイを演じたジェイソン・アイザックスと、HBOが手掛ける新アダプテーション版でその息子ドラコ役に抜擢されたロックス・プラットのツーショットである。

ロックスは、『LORD OF THE FLIES / 蠅の王』の共演者であるウィンストン・ソーヤーズと共に、チルドレンズ部門のプレゼンターとして出席。米Varietyのインタビューに対し、ロックスは「映画版のドラコとは大きく異なるキャラクター像になる。皆さんにそれを見てもらうのが楽しみだ」と語り、新たなドラコ像への自信を覗かせた。

続々と姿を見せた新生ホグワーツの面々

会場には、ロックス以外にも新シリーズを彩る豪華キャストたちが集結した。ハグリッド役のニック・フロスト（『Sick Note 〜診断書で人生復活?!〜』）と、セブルス・スネイプ役を演じるパーパ・エッシードゥ（『ギャング・オブ・ロンドン』）は、プレゼンターとして登壇。助演女優賞の授与を行った。

この際、ホストを務めたグレッグ・デイヴィスが「自分もハグリッド役のオーディションを受けたが、今この場で落選を知った」とジョークを飛ばし、会場を沸かせる一幕もあった。ニックが演じる新たなハグリッドが、どのような温かさとユーモアを作品に吹き込むのか、期待は高まるばかり。

また、モリー・ウィーズリー役に決定しているキャサリン・パーキンソンも出席しており、コメディ・シリーズ『Here We Go（原題）』で見事、最優秀コメディ女優賞を受賞。新シリーズの脇を固める俳優陣の実力の高さを改めて証明した。

12月の配信開始に向けて加速

原作小説1巻につき1シーズンを費やすとされるHBOドラマ版『ハリー・ポッター』は、主要キャストを一新し、今年12月に待望のスタートを切る予定。

ハリー・ポッター役を演じるドミニク・マクラフリンをはじめ、親友のロン・ウィーズリー役にアリスター・スタウト、ハーマイオニー・グレンジャー役にアラベラ・スタントンが決定。さらに、ホグワーツの校長アルバス・ダンブルドア役には名優ジョン・リスゴー（『教皇選挙』『デクスター 〜警察官は殺人鬼』）が名を連ねており、新旧の実力派が顔を揃える形となった。

さらにHBOは先週、第2巻『ハリー・ポッターと秘密の部屋』に基づくシーズン2の更新を早くも承認。撮影はこの秋にも開始される予定であり、魔法界の再構築はかつてないスピードで進んでいる。

映画版『ハリー・ポッター』全8作品はU-NEXTで配信中。HBOドラマ版は2026年12月より順次配信予定。（海外ドラマNAVI）

参考元：Variety

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.