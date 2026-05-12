新たなカローラ登場！

2026年5月12日、トヨタは「カローラ」および「カローラツーリング」の新たな一部改良モデルおよび特別仕様車を発表しました。

トヨタ「カローラ」は1966年の誕生以来、世界中のユーザーの期待や時代のニーズを超える「プラスα」の思想を基に、常に進化と挑戦を重ねてきたモデルです。

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これまでに世界150以上の国と地域で販売されており、グローバル累計販売台数は5700万台を超えています。

時代とともにラインアップを変えており、現行モデルとなる12代目カローラシリーズにはセダン（カローラ）やワゴン（カローラツーリング）、ハッチバック（「カローラスポーツ」）に加え、SUV（「カローラクロス」）が存在します。

そんなカローラシリーズのうち、カローラとカローラツーリングの新たな一部改良モデルおよび特別仕様車が今回登場しました。

それぞれボディサイズは、カローラが全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mm、カローラツーリングが全長4495mm×全幅1745mm×全高1460mm。乗車定員は５名です。

パワートレインは、最高出力98馬力の1.8リッター直列４気筒エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステム。前輪駆動もしくは後輪にもモーターを搭載し-4WDとしたE-Fourが設定されています。

今回の一部改良では、ボディカラーにニュートラルブラック、エモーショナルレッドIIを新設定したほか、Xグレードにスマートエントリー、ナビレディパッケージを標準装備としました。

また、もともと設定されていた特別仕様車ACTIVE SPORTを60周年記念仕様にアップデートしています。

新たな60周年記念仕様のACTIVE SPORTでは、フロントフェンダー（左右）に60周年を彩る記念ロゴステッカーを配したほか、インストルメントパネルをレーザー加工の60周年記念ロゴ付合成皮革巻きとしています。

さらに、専用チューニングサスペンション（2WDのみ）と、ブラック塗装のセンターオーナメント付の17インチアルミホイールも装備されます。

カローラに対しては、ボディカラーと同色の専用デザインフロントバンパー、ロッカーモールとミッドグレー×ブラックのフロントスポーツシートも採用しより上質で洗練された都会的なスタイルの内外装としています。

カローラツーリングに対しては、ニュートラルブラックの専用デザインフロントバンパーと、ロッカーモール、ブラック×ダークグレーのフロントスポーツシートも採用したほか、ニュートラルブラック×アッシュのボディカラーを特別設定し、よりアクティブさを予感させるアウトドアなスタイルの内外装としています。

価格は、カローラが238万400円（X 2WD）から334万2900円（W×B E-Four）まで、カローラツーリングが244万7500円（X 2WD）から339万3500円（W×B E-Four）までです。

特別仕様車の価格は、カローラACTIVE SPORTが323万1800円から、カローラツーリングACTIVE SPORTは328万2400円からです。

販売は、発表と同日より開始されています。