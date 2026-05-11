わんこと男の子の感動的な出会いのワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で176万回再生を突破し、「泣けてきます」「なんて嬉しそうなんでしょう」「優しい子なんだろうなあ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：何年も前から『犬が欲しい』と言っていた男の子→内緒で飼った結果、箱を開けた瞬間に…尊すぎる光景】

犬を飼いたい男の子

TikTokアカウント「ayaka.and」の投稿主さんが紹介したのは、息子さんとわんこの出会いの物語。

息子さんは、ずっと「犬と暮らしたい」と言っていたそうです。しかし、投稿主さんは、先住犬を失くしてからなかなか踏ん切りが付かずにいました。

そんなある日、息子さんがリビングへ入ると、テーブルの上に見慣れない箱が…。「何が入っているんだろう？」と気になった息子さんは、わくわくした様子で箱の前へ。

少し緊張した表情を浮かべながらも、期待いっぱいの目でそっと箱を開けていきます。その瞬間まで中身は秘密。静かな部屋の中には、男の子の胸の高鳴りまで伝わってくるような、特別な空気が流れていたそうです。

わくわく初対面の瞬間

箱の中にいたのは、マルプーのきなこちゃんでした。子犬の姿を見た瞬間、息子さんの表情はぱっと明るくなり、目をキラキラ輝かせながら大喜び。その無邪気でまっすぐな反応に、見守っていた投稿主さんも胸がじんわり温かくなったそうです。

さらにパパがきなこちゃんを抱き上げると、息子さんは優しく受け取り、大事そうに抱っこ。嬉しさを隠しきれない笑顔を浮かべながら、そっと抱きしめていたといいます。

新しい家族との出会いに心から喜ぶ姿が、とても微笑ましく感動的なワンシーンなのでした。

この投稿には「この子は絶対幸せになる」「素敵な家族に出会えて良かったね」「愛おしそうに抱っこする姿にホッコリ」などの温かなコメントが寄せられています。

仲良し兄弟の微笑ましい現在

その後、息子さんときなこちゃんは一緒に川遊びを楽しむほど仲良しに。いつもそばで遊び、まるで本当の兄弟のような関係になったそうです。

きなこちゃんは息子さんのことが大好きで、寝ているときでも「遊ぼうよ」と催促。なかなか起きないと、最後はぴったり寄り添い、腕枕をするようにして一緒に眠ってしまうのだとか。2人の仲睦まじい光景に、見ている方まで幸せな気分になってしまいそうです！

きなこちゃんとご家族の平和な日常はTikTokアカウント「ayaka.and」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ayaka.and」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。