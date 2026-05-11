大森元貴、最新曲「催し」創作の裏側に迫る特別映像を公開！大森元貴のプロデュース力とミュージシャンシップが露わに

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大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が、最新曲「催し」創作の裏側に迫る特別映像「Behind the Song ＆ the Scenes」を公式YouTubeチャンネルで公開した。

■MVは早くも300万回再生を突破

「催し」は、日本テレビ系報道番組『news zero』のテーマ曲として書き下ろした楽曲。

Mrs. GREEN APPLEの最新曲「風と町」に感じられる大きな俯瞰的視点とはまた異なる、一個人の目線に立ち、ソロならではの自由奔放さとグランジロックのような鋭さとエグ味をまとうこの楽曲がどのように産み出されたのか？

今回公開された映像は、圧倒的な瞬発力で完成に至った制作過程とともに、大森元貴のプロデュース力、そしてミュージシャンシップに改めて気づかせてくれる貴重な映像となっている。

この「Behind the Song ＆ the Scenes」と、早くも300万回を突破しているMV、そして「MV Behind The Scenes」を数珠繋ぎに繰り返し観ることで、「催し」という楽曲への理解度がさらに深めることができる。

なお、大森元貴は5月11日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』に出演し、「催し」の歌唱パフォーマンスを披露する。

■リリース情報

2026.04.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「催し」

■【画像】大森元貴のアーティスト写真

■関連リンク

大森元貴 OFFICIAL SITE

http://motoki-ohmori.com/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/