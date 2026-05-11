セブン‐イレブン限定♡ハーゲンダッツ新作は香ばし鉄観音ミルクティー

毎年話題になるセブン‐イレブン限定の「クリーミーコーン」シリーズから、2026年の新作が登場♡今年は若年女性を中心に人気を集める「鉄観音ミルクティー」をテーマにした、「ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」が2026年5月12日（火）より順次発売されます。香ばしいお茶の風味とミルクのコクが重なり合う贅沢な味わいに加え、台湾のマジョリカタイルをモチーフにした華やかなパッケージにも注目です♪

鉄観音茶尽くしの贅沢アイス

「ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」は、烏龍茶の一種である鉄観音茶の香り高い風味を存分に楽しめる数量限定アイスです。

鉄観音ミルクティーアイスクリームを、鉄観音コーティングと鉄観音コーンで包み込んだ“鉄観音尽くし”の仕立てが魅力。

ひと口目から最後まで、お茶の香ばしさとミルクのまろやかなコクをしっかり堪能できます♡

力強い味わいの中にほんのり甘さを感じる鉄観音茶の特徴を活かし、後味には香ばしい余韻が広がる大人っぽいフレーバーに。

サクサク食感のワッフルコーンとの組み合わせも絶妙で、特別感のあるご褒美アイスに仕上がっています。

価格は383円（税込413.64円）。全国のセブン‐イレブン店舗にて、2026年5月12日（火）より順次発売予定です。数量限定商品のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ♪

DEAN & DELUCAのベジスムージー登場♡初夏に味わう贅沢ドリンク

パッケージも華やかで可愛い♡

今回の新作では、味わいだけでなくパッケージデザインにもこだわりがたっぷり。台湾のマジョリカタイルをモチーフにしたデザインを採用し、鮮やかなカラーとアジアンムード漂う華やかなビジュアルが印象的です。

思わず写真を撮りたくなるような可愛さで、コンビニアイスとは思えない高級感も魅力。毎年人気を集める「クリーミーコーン」シリーズらしい、特別感あふれるデザインです♡

毎年人気の限定シリーズ

2017年からスタートした「クリーミーコーン」シリーズは、セブン‐イレブンとハーゲンダッツ ジャパンの共同開発による限定アイス。

これまで「キャラメル＆マカデミア」や「抹茶マカデミア」、「キャラメルミルクティー」など数々の人気フレーバーを展開してきました。

今年の「鉄観音ミルクティー」は、トレンド感と上品さを兼ね備えた新作として、さらに注目を集めそう♡

香ばしいお茶スイーツが好きな方はもちろん、ミルクティーフレーバー好きにもたまらない一品です。ぜひこの季節だけの限定アイスを楽しんでみてください♪