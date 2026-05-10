176cm元アイドル22歳、ミニ丈のコスプレ姿が「スタイル抜群」「美しすぎる」「破壊力やば」
コスプレイヤーの緑川希星が10日までにXを更新。美スタイル際立つソロショットを公開すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
そんな彼女が今回投稿したのは、ミニスカ×ニーハイのコスプレ姿。「176cmのおっきい女の子」とつづり、圧倒的なスタイルで魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「破壊力やば」などの声が集まっている。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
そんな彼女が今回投稿したのは、ミニスカ×ニーハイのコスプレ姿。「176cmのおっきい女の子」とつづり、圧倒的なスタイルで魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「破壊力やば」などの声が集まっている。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）