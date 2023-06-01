【エイミ（水着）】 2027年5月 発売予定 価格：27,800円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

マックスファクトリーより、2027年5月に発売予定の1/7スケールフィギュア「エイミ（水着）」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する、ミレニアムサイエンススクール所属・特異現象捜査部の「エイミ」を立体化したものだ。

今回は、エイミが極寒地でありながら水着を身につけているときの姿を再現している。鮮やかなピンクのダウンジャケットに黒いビキニ、白いマフラー、頭上のゴーグルと、寒そうな場所であるにもかかわらず、なぜか水着というギャップがなんとも面白い。

フィギュアの素材はプラスチックで、台座部分を含む全高は約260mmだ

エイミらしい落ち着いた雰囲気が魅力的な、こちらのフィギュア。ほんのり頬が色づいたような顔立ちになっており、かわいらしさが強調されているように見える。紫がかった瞳のグラデーションも美しく、間近で見ると目元の細かな表現もよくわかる。

膝のあたりまで伸びたピンク色の長い髪は、頭の後ろでまとめられており、毛先まで丁寧に造形されている。頭上には光沢感のあるゴーグルが装着されているほか、ピンク色のヘイローもしっかり再現されている。ちなみに、今回展示されていたものは差し替え用の「笑顔パーツ」を付けた状態のものだ。

こちらは「笑顔パーツ」を付けた状態の表情だ

ゴーグルも絶妙な色合いだ

横から見ると髪の長さが目立つ

エイミが身につけている衣装は、黒いビキニの上からピンクのダウンジャケットをラフに羽織ったスタイルになっており、ツヤのあるダウンジャケットと、ビキニや素肌との素材の違いもよく表現されている。また少し前屈み気味のポーズになっているため、大きなバストがさらに強調されているように見える。

黒いビキニとピンクのジャケットの組み合わせが斬新だ

たわわなバストは今にもこぼれ落ちそうだ

ジャケットの袖は少し長めなのか、指だけが出ている状態だ

下半身部分は、すらりとした脚のラインが目を引き、足元は白を基調にした極寒地用のブーツを履いている。台座は雪原をイメージしたようなデザインになっており、水のような部分があるほか、鳥を模った雪のオブジェも並べられている。

ビキニ姿なので当然のことながら露出度は高めだ

足のポーズもキュートだ

台座のデザインも凝っている

こちらの「エイミ（水着）」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。予約受付は6月10日までとなっているので、その前に一度自分の目で実物を見ておきたいという人は、この機会に店舗に足を運んでみよう！

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