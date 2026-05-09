¡Ú£×£×£Å¡Û¥¸¥å¥ê¥¢àÂåÍý¿Íá¤ÈÉÔ¶¨ÏÂ²»¡¡¥¥¢¥Ê¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ÎUS²¦ºÂÄ©Àï¥¢¥·¥¹¥È¤â¡Ä¤¹¤Ù¤ÆµÕ¸ú²Ì
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤ÎÁ°½÷»Ò£Õ£Ó²¦¼Ô¤ÇàÈþ¤·¤¶¸µ¤á¤³¤È¥¸¥å¥ê¥¢¤¬¡¢ÁêËÀ¥¥¢¥Ê¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤Î±ç¸î¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡£²½µ´ÖÁ°¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥ó¤ËÇÔ¤ì¡¢Æ±²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¡£Àè½µ¤ÏºÆÀï¤ËÆ°¤¤À¤·¤¿¤¬¡¢¿·²¦¼Ô¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬½éËÉ±ÒÀï¤ÎÁê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°²¦¼Ô¤Ç¤Ï¤¯¡¢¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·óÂåÍý¿Í¤Î¥¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥å¥ê¥¢¤ÏÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ó¥ë¡Ë¤Ç¤Ï£Õ£Ó²¦¼Ô¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ËÄ©¤à¥¥¢¥Ê¤Î¥»¥³¥ó¥É¤Ë½¢¤¤¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤È¤·¤Æ¿Ê¶Ãø¤·¤¤¥¥¢¥Ê¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Îº¸µÓ¤ËÁÀ¤¤¤ò¹Ê¤ê¡¢½¸Ãæ¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£´Ñ½°¤«¤é¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¾å¤¬¤ë¤¬¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¼¹Ù¹¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¤ë¡£¾ì³°¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬Å¾Íî¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¥¢¥Ê¤Ï¥¸¥å¥ê¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë²¿ÅÙ¤â²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥¥¢¥Ê¤Ï¾ì³°¤Ë²¼¤ê¤ÆÉÔËþ¤ò¼¨¤¹¤â¡¢Á°£Õ£Ó²¦¼Ô¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Î»î¹ç¤À¤í¡×¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÇÅÇ¤¼Î¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÌá¤ì¤È»Ø¼¨¤¹¤ë¡£¥¥¢¥Ê¤ÎÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦¤È¡¢²¦¼Ô¤Ï¤³¤Îµ¡¤òÆ¨¤µ¤ºµÕ½±¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¥¢¥Ê¤Ï¹ë²÷¤Ê¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î²¦¼Ô¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤«¤ï¤µ¤ì¡¢Å´Ãì¤Ë·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¾ì³°¤«¤é¥¥¢¥Ê¤Ë¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬¥¥¢¥Ê¤òÊú¤¨¾å¤²¤ë¤È¡¢¥¨¥×¥í¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡Ä¤³¤³¤Ç¥¥¢¥Ê¤¬¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ò¸åÊý¤Ë´Ý¤á¹þ¤à¤â¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¥¸¥å¥ê¥¢¤Ëµ¤¤ò¤È¤é¤ì¥«¥¦¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£¹¥µ¡¤ò°ï¤·¤¿¥¥¢¥Ê¤Ï¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤È¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÎÊü¤Ã¤¿¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Ï¡¢¥¥¢¥Ê¤Ë²óÈò¤µ¤ì¤Æ¥¸¥å¥ê¥¢¤òÄ¾·â¡£¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¾ì³°¤ËÅ¾Íî¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¥¥¢¥Ê¤Ï¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°¥¨¥ë¥Ü¡¼¤«¤é¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥È¡¼¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢²¦¼Ô¤ÎÉ¬»¦¥×¥ê¥Æ¥£¥¨¥¹¥È¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¥¨¥Ð¡¼¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥¢¥Ê¤Ï¥¸¥å¥ê¥¢¤È¤ÎÏ¢·¸¥ß¥¹¤¬¶Á¤¡¢²¦ºÂÃ¥¼è¤Ê¤é¤º¡£¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¥¢¥Ê¤ÎÁ°¤ÇÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤â¡¢ÂåÍý¿Í¤Ï²¿¤âÏÃ¤µ¤º¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ÜµÒ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£ºòÇ¯£··î¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥¸¥å¥ê¥¢¤È¥¥¢¥Ê¤Î´Ö¤ËÉÔ¿®´¶¤¬²êÀ¸¤¨¡¢´Ø·¸¤¬¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£