アウクスブルクvsボルシアMG スタメン発表
[5.9 ブンデスリーガ第33節](WWKアレーナ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[アウクスブルク]
先発
GK 1 フィン・ダーメン
DF 5 クリスティアン・マツィマ
DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ
DF 16 セドリック・ツェジガー
MF 13 ディミトリス・ヤヌリス
MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 27 マリウス・ボルフ
MF 30 アントン・カデ
MF 32 ファビアン・リーダー
MF 36 メルト・コムル
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 22 N. Labrović
DF 19 ロビン・フェラウアー
DF 31 ケベン・シュロッターベック
DF 40 ノアカイ・バンクス
MF 4 アン・ノア・マセンゴ
MF 14 ヤニク・カイテル
MF 20 アレクシス・クロード・モーリス
FW 21 ロドリゴ・リベイロ
FW 39 U. Ogundu
監督
マヌエル・バウム
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 4 ケビン・ディクス
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 29 ジョー・スカリー
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 27 ロッコ・ライツ
FW 9 フランク・オノラ
FW 18 町野修斗
FW 36 W. Mohya
控え
GK 21 トビアス・ジッペル
GK 23 ヤン・オルショフスキー
DF 14 高井幸大
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 13 ジョバンニ・レイナ
MF 25 ロビン・ハック
MF 38 H. Bolin
FW 8 アレホ・サルコ
監督
オイゲン・ポランスキ
※22:30開始
<出場メンバー>
[アウクスブルク]
先発
GK 1 フィン・ダーメン
DF 5 クリスティアン・マツィマ
DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ
DF 16 セドリック・ツェジガー
MF 13 ディミトリス・ヤヌリス
MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 27 マリウス・ボルフ
MF 30 アントン・カデ
MF 32 ファビアン・リーダー
MF 36 メルト・コムル
控え
GK 22 N. Labrović
DF 19 ロビン・フェラウアー
DF 31 ケベン・シュロッターベック
DF 40 ノアカイ・バンクス
MF 4 アン・ノア・マセンゴ
MF 14 ヤニク・カイテル
MF 20 アレクシス・クロード・モーリス
FW 21 ロドリゴ・リベイロ
FW 39 U. Ogundu
監督
マヌエル・バウム
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 4 ケビン・ディクス
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 29 ジョー・スカリー
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 27 ロッコ・ライツ
FW 9 フランク・オノラ
FW 18 町野修斗
FW 36 W. Mohya
控え
GK 21 トビアス・ジッペル
GK 23 ヤン・オルショフスキー
DF 14 高井幸大
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 13 ジョバンニ・レイナ
MF 25 ロビン・ハック
MF 38 H. Bolin
FW 8 アレホ・サルコ
監督
オイゲン・ポランスキ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります