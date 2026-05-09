[5.9 ブンデスリーガ第33節](WWKアレーナ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[アウクスブルク]

先発

GK 1 フィン・ダーメン

DF 5 クリスティアン・マツィマ

DF 6 ジェフリー・ハウウェレーウ

DF 16 セドリック・ツェジガー

MF 13 ディミトリス・ヤヌリス

MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ

MF 27 マリウス・ボルフ

MF 30 アントン・カデ

MF 32 ファビアン・リーダー

MF 36 メルト・コムル

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

控え

GK 22 N. Labrović

DF 19 ロビン・フェラウアー

DF 31 ケベン・シュロッターベック

DF 40 ノアカイ・バンクス

MF 4 アン・ノア・マセンゴ

MF 14 ヤニク・カイテル

MF 20 アレクシス・クロード・モーリス

FW 21 ロドリゴ・リベイロ

FW 39 U. Ogundu

監督

マヌエル・バウム

[ボルシアMG]

先発

GK 33 モリッツ・ニコラス

DF 2 ファビオ・キアロディア

DF 4 ケビン・ディクス

DF 16 フィリップ・サンダー

DF 29 ジョー・スカリー

MF 6 ヤニク・エンゲルハルト

MF 7 ケビン・シュテーガー

MF 27 ロッコ・ライツ

FW 9 フランク・オノラ

FW 18 町野修斗

FW 36 W. Mohya

控え

GK 21 トビアス・ジッペル

GK 23 ヤン・オルショフスキー

DF 14 高井幸大

DF 26 ルーカス・ウルリッヒ

MF 10 フロリアン・ノイハウス

MF 13 ジョバンニ・レイナ

MF 25 ロビン・ハック

MF 38 H. Bolin

FW 8 アレホ・サルコ

監督

オイゲン・ポランスキ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります