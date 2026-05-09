白石麻衣、乃木坂46梅澤美波とコラボ動画公開へ ファン歓喜「神コラボ来たー!!!」「泣いちゃうよこんなの」
俳優の白石麻衣が9日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。きょう9日午後9時に自身のYouTubeチャンネル「my channel」にて乃木坂46・梅澤美波とのコラボ動画を公開することを明かした。
【写真】白石麻衣＆齋藤飛鳥、乃木坂46卒業後初共演の2ショット
白石はストーリーズにて「本日21時 my channel」とのコメントとともに、「白石×梅澤コラボ前半」「卒業控えた梅澤美波と衣装倉庫で思い出＆本音トーク」と書かれた、2ショットのサムネイルを投稿した。
これを見たファンからは「神コラボ来たー!!!」「神動画来たぁぁぁぁぁぁあああ！！」「うれしすぎる！」「楽しみでしかない！」「思い出たくさん聞けたらいいな」「泣いちゃうよこんなの」など喜びの声が寄せられている。
【写真】白石麻衣＆齋藤飛鳥、乃木坂46卒業後初共演の2ショット
白石はストーリーズにて「本日21時 my channel」とのコメントとともに、「白石×梅澤コラボ前半」「卒業控えた梅澤美波と衣装倉庫で思い出＆本音トーク」と書かれた、2ショットのサムネイルを投稿した。
これを見たファンからは「神コラボ来たー!!!」「神動画来たぁぁぁぁぁぁあああ！！」「うれしすぎる！」「楽しみでしかない！」「思い出たくさん聞けたらいいな」「泣いちゃうよこんなの」など喜びの声が寄せられている。