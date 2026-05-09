女優の蒔田彩珠が始球式に登板

■西武 6ー2 楽天（9日・ベルーナドーム）

女優の蒔田彩珠（まきた・あじゅ）さんが9日、ベルーナドームで行われた西武-楽天戦の始球式に登場。人気ドラマに出演するなど、若い世代を中心に人気を集めている蒔田さんの可憐な投球に、球場は温かい拍手に包まれた。

蒔田さんは、西武のユニホームにデニムを合わせた姿で登場。マウンドの手前に立つとペコリとお辞儀し、投球モーションに入った。振りかぶって投げた一球は、ワンバウンドで捕手のミットに。ノーバウンド投球を逃し、口を覆うなど悔しそうな仕草を見せたが、終始笑顔でファンを魅了した。

この日の楽天戦は「ペコちゃんmilkyマザーズデー」として開催。3月にミルキーの新ブランドキャラクターに就任した蒔田さんが大役を務めた。試合は6-2で西武が勝利し、3連勝を飾った。

23歳の蒔田さんは、今年1月から3月にかけて放送されたTBS系列の「リブート」やNetflixで配信されている『忍びの家』など、数々の話題作に出演。期待の若手女優として、熱い視線を浴びている。（Full-Count編集部）