小泉今日子、2026年内は休養期間へ 5月10日のツアー終了より
【モデルプレス＝2026/05/09】女優の小泉今日子が、2026年内は休養期間とすることがわかった。5月9日までに所属事務所の公式サイトにて発表された。
【写真】小泉今日子「最後から二番目の恋」現場に差し入れ
公式サイトでは、小泉について「『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』終了より2026年内は休養期間とさせていただきます。年内のお仕事は全てお断りさせていただきます」と報告。「2027年以降のお問い合わせに関してのお返事は休養明けとなる場合がございますので予めご了承ください」と伝えている。
1月24日に神奈川を皮切りにスタートした「KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」。5月10日の沖縄公演が最後となる。（modelpress編集部）
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◆小泉今日子、2026年は休養期間へ
公式サイトでは、小泉について「『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』終了より2026年内は休養期間とさせていただきます。年内のお仕事は全てお断りさせていただきます」と報告。「2027年以降のお問い合わせに関してのお返事は休養明けとなる場合がございますので予めご了承ください」と伝えている。
◆小泉今日子、ツアーは5月10日まで
1月24日に神奈川を皮切りにスタートした「KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」。5月10日の沖縄公演が最後となる。（modelpress編集部）
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